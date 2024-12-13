Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var

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Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni bir dönemin arifesindeyiz. Elbette her şey güllük gülistanlık değil, hala çözmemiz gereken sıkıntılar, aşmamız gereken engeller var" ifadelerini kullandı.

13.12.2024 15:50
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri çıkıp ileri geri konuşuyor. Ne diyorlar; Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? Bunu diyecek kadar kendi tarihini bilmeyenleri kültür ve medeniyet değerlerimizden yoksun olanları görüyoruz. Kimi bu soruyu cahilliğinden, kimi de ideolojik fanatizmden soruyor. Şimdi gördünüz mü, Niçin Suriye'de olduğumuzu? Ne oldu şimdi? Suriye'nin başındaki nerede? Neticede kim haklı çıktı? Allah'a hamdolsun biz haklı çıktık. Esad pılısını pırtısını toplayıp bir gecede kaçmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Yiğitler ve şehitler beşiği, istiklalimizin ışığı, vatanımızın, devletimizin, istiklalimizin aşığı Sakarya'yı ve Sakaryalı kardeşlerimi bugün bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Bu salonu bayram havasına, şölene çeviren siz değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kongremiz hayırlı, mübarek olsun.

"BU YOL TÜRKİYE YÜZYILI YOLUDUR"

Bu yol hak yoludur, bu yol millete hizmet yoludur. Bu yol kardeşliğimizin yoludur. Bu yol, Türkiye'nin bir yıldız gibi parladığı, asli kodlarına döndüğü, dosta güven, düşmana korku verdiği Türkiye Yüzyılı yoludur. Bu yol gazilerin, şehitlerin yoludur. Bu yol gönül coğrafyamızda 'aman Türkiye'nin kılına zarar gelmesin' diye dua eden kardeşlerimizin, soydaşlarımızın dindaşlarımızın yoludur. Bu yolda bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. AK Kadınlara özellikle çok çok teşekkür ediyorum.

Sakarya insanıyla, tarihiyle, adıyla Türkiye'nin mayası olan bir şehir. Unutmayın Sakarya, Sakarya'dan ibaret değildir. Beşeri coğrafyamızın bütün kodlarını taşıyan potansiyel Sakarya'da mevcuttur.

"AŞMAMIZ GEREKEN ENGELLER VAR"

Dünyadaki ve bölgemizdeki kırılmaların eşliğinde yeni bir dönemin arifesindeyiz. Elbette her şey güllük gülistanlık değil, hala çözmemiz gereken sıkıntılar, aşmamız gereken engeller var. Türkiye, Cumhuriyet'in ikinci asrıyla birlikte önüne açılan yeni kapıları, yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirmektedir. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, biraz daha gayret, biraz daha destek istiyoruz. Türkiye'nin ve Türk milletinin hiçbir kazanımına sevinemeyen güruhu görüyorsunuz değil mi? Bunlar artık psikiyatrinin konusu olacak yere savrulmuştur.

"SABREDENLER ZAFERE ULAŞTI"

Bu millet ensardır. Onlar ise muhacirdir. Biz muhacirleri hiçbir zaman bu ülkeden kovmayacağız onlara hep sahip çıkacağız. Hamdolsun dediğimiz oldu mu? Çuvallarla, valizlerle dönüyorlar. Sabredenler zafere ulaştılar. Bizim için aslolan milletimizin ne beklediği neyi murad ettiğidir. Kardeşlerim ülkemizi nasıl 2023 vizyonuyla buluşturduysak 2053 vizyonunu hayata geçirmek de AK Parti kadrolarına nasip olacaktır. Ülkemizde kardeşliğin, dara düşene el uzatmanın kıymetini en iyi Sakaryalılar bilir. Suriyeli kardeşlerimize kol kanat gererek kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirdik. Bunu da şikayet ederek değil muhacirlere ensar olma şuuruyla yaptık

"BİZ HAKLI ÇIKTIK"

Birileri çıkıp ileri geri konuşuyor. Ne diyorlar; Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? Bunu diyecek kadar kendi tarihini bilmeyenleri kültür ve medeniyet değerlerimizden yoksun olanları görüyoruz. Kimi bu soruyu cahilliğinden, kimi de ideolojik fanatizmden soruyor. Şimdi gördünüz mü, Niçin Suriye'de olduğumuzu? Ne oldu şimdi? Suriye'nin başındaki nerede? Türkiye'nin hemen dibinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Bunlar ne olup bittiğini takip etmiyorlar. 3. Dünya Savaşı çıksa CHP'nin umurunda olmaz.

"ESAD PILISINI PIRTISINI TOPLAYIP KAÇTI"

Suriye'de 2011'de başlayan iç çatışmalar kardeşlik iklimini başka boyuta taşıdı. Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirirken içerden ve dışardan gelen nice baskıyı, ithamı, tahriki, provokasyonu göğüslemek mecburiyetinde kaldık. Asla geri adım atmadık. Neticede kim haklı çıktı? Allah'a hamdolsun biz haklı çıktık. Esad pılısını pırtısını toplayıp bir gecede kaçmak zorunda kaldı.

"SURİYE'LİLERİN VATANLARINA DÖNEMEDİKLERİNİN NEDENİ..."

Suriye'deki devrime şaşı bakanlara, Esad dönemini yüceltenlere en güzel cevap Şam'daki yeraltı hapishaneleridir. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Ülkemizdeki Suriyelilerin yıllarca vatanlarına dönemediklerinin nedeni o hapishanedeki işkence aletleridir. Vahşet hikayelerini dinlemeye insanın yüreği dayanmıyor. CHP Genel Başkanı Esad'ın af reklamını yapmıştı. Esad'ı ziyarete gidecekti ya. Özgür Bey ne oldu, niye gitmedin ya? Azıcık insani duyarlılıkları varsa, siyasete tövbe eder siyaset öncesi işlerine geri dönerler. Bunların derdi herhangi bir davayı savunmak değil. Kendilerine bedavadan çıkar sağlamak. Bunlar hiçbir zaman millet de karşılık bulamadılar. Rabbim ülkemizi bunların eline düşmekten muhafaza eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Sakarya, Türkiye, Suriye, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Bayram ÖZSOY:
    suriyenin toprak butunlugune saygı duymayıpta cokersen yarın obur gun aynı sey seninde basına gelirse anlarsın. ama o zaman sen hayatta olur musun olsanda tr de olur musun yoksa baska ulkeden sıgınma mı almıs olursun onu bilmem. 58 117 Yanıtla
  • ci Ayen:
    Geçinemiyoruz sn erdoğan bırak şimdi suriye yi. Asıl konumuza gel 109 60 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    İsrail sayenizde suriyeyi bölecek kimi kandıriyorsunuz 82 39 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    doğru söylüyor 49 59 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    enflasyon düştümü?hayat pahalılığı bittimi?ev kiraları ucuzladımı ? 77 25 Yanıtla
  • Ramazan cicek:
    Ülkemizin ekonomik yönden çok sıkıntıya soktun millet olarak senden soguduk ama yaptığın bu işi çok takdir ettik sadece orda değil mazlumun olduğu her yerde bir Türk bayrağı gölgesi bırakacağız inşallah 48 28 Yanıtla
  • Recep Keskin:
    sen ne kazandin Türkiye ne kazandı kaç bin kişiyi oldurttun kaç bin kişiyi toprağından ettin artık Suriye diye devlet yok peki Türkiye'nin zararı ne olacak Türkiye ne kazandı bunu aciklada bilelim ey zalim adam 45 27 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Suriye'de PUT lar yıkıdı Darısı Tüm Dünya 34 18 Yanıtla
  • fatih uçar:
    ne işimiz var artvinde ?? 28 13 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    SURİYE KONSUUNDA HAKLI AMA İSRAİL VE PKK YERLERİ İHLAK ETMEDIGI SÜRECE GERİSİ ZATEN 4 SENEDIR AYNI YALAN DOLAN ! 28 5 Yanıtla
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