Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye\'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programında konuştu. Riyad'daki Süper Kupa finalinin iptal edilmesi ve sonrasında tırmanan provokasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon ve açık bir sabotaj girişimi var" dedi.

"İSLAM DÜŞMANLIĞINA VARAN BİR FURYA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Erdoğan, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen ve son zamanlarda artış gösteren provokasyonlara ilişkin ''Sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor, hakarete maruz bırakılıyor. İslam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Burada Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon ve açık bir sabotaj girişimi vardır'' ifadelerini kullandı.

"SPOR ÜZERİNDEN TURİZM BALTALANMAYA ÇALIŞILIYOR"

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Çeşitli provokasyonlarla ve art niyetli söylemlerle ülkemizi bölgesinden, bölgedeki ortaklarından çok güçlü tarihi, dini, beşeri, ekonomik ve ticari bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizmi baltalamaya yönelik dış bağlantılı bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhalefet partilerinin de desteği ile bu sefer spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz.

"İSLAM DÜŞMANLIĞINA VARAN BİR FURYA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Asla tasvip etmeyeceğimiz nefret söylemleri ile insanlar, toplumlar, inançlar ülkeler hedef alınıyor. Sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor, aşağılanıyor, hakarete maruz bırakılıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız.

"SİNSİ BİR OPERASYON VE AÇIK BİR SABOTAJ GİRİŞİMİ"

Muhalefet aktörleri de gündeme gelmek uğruna maalesef bu mülevves, bu pespaye, bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır. Bu nefret dalgasının Türkiye'ye yatırım yapan deprem felaketi dahil zor zamanlarımızda yanımızda olan ülkemizin en önemli ticari ortakları arasında yer alan kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüfi değildir. Burada Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon çok açık bir sabotaj girişimi vardır."