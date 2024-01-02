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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var

2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'daki Süper Kupa finalinin iptal edilmesi ve son zamanlarda artış gösteren provokasyonlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan, ''Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var'' dedi.

02.01.2024 - 15:54,  Güncelleme: 16:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programında konuştu. Riyad'daki Süper Kupa finalinin iptal edilmesi ve sonrasında tırmanan provokasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon ve açık bir sabotaj girişimi var" dedi.

"İSLAM DÜŞMANLIĞINA VARAN BİR FURYA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Erdoğan, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen ve son zamanlarda artış gösteren provokasyonlara ilişkin ''Sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor, hakarete maruz bırakılıyor. İslam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Burada Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon ve açık bir sabotaj girişimi vardır'' ifadelerini kullandı.

"SPOR ÜZERİNDEN TURİZM BALTALANMAYA ÇALIŞILIYOR"

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Çeşitli provokasyonlarla ve art niyetli söylemlerle ülkemizi bölgesinden, bölgedeki ortaklarından çok güçlü tarihi, dini, beşeri, ekonomik ve ticari bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizmi baltalamaya yönelik dış bağlantılı bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhalefet partilerinin de desteği ile bu sefer spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz.

"İSLAM DÜŞMANLIĞINA VARAN BİR FURYA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Asla tasvip etmeyeceğimiz nefret söylemleri ile insanlar, toplumlar, inançlar ülkeler hedef alınıyor. Sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor, aşağılanıyor, hakarete maruz bırakılıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız.

"SİNSİ BİR OPERASYON VE AÇIK BİR SABOTAJ GİRİŞİMİ"

Muhalefet aktörleri de gündeme gelmek uğruna maalesef bu mülevves, bu pespaye, bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır. Bu nefret dalgasının Türkiye'ye yatırım yapan deprem felaketi dahil zor zamanlarımızda yanımızda olan ülkemizin en önemli ticari ortakları arasında yer alan kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüfi değildir. Burada Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon çok açık bir sabotaj girişimi vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye\'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
YORUMLAR (12)
  • Necati Kaya: Şimdi Takimlarin,yada federasyonun durup dururken biz bu finali riyadda oynayalım diye akıllarına bir fikir geleblecegini düşünebiliyormusunuz. Ava giderken avlandı. Şimdi ciyaklıyor. Yanıtla 149 119
  • Erdal Cekicoglu: Senin kafatasın almaz böyle şeyleri çapınızın yetmiyeceği şeyleri yorumlamayı eleştirmeyi bırakın. 71 80
  • Bulent Cebeci: Yaa hep söylersin dış güçler de dış güçler... Yanıtla 84 47
  • Gokhan Turan: iki güzide kulübümüzün başkanlarını yürekten kutluyorum. Yanıtla 65 64
  • Suat Koca: Biraz araştır be oku istersen 50 52
  • Suat Koca: İyice araştır bay gözü kararmış adam 26 57
  • Ahmet Demir: iki kulüpte Atatürkü maç günü hatırladı.Bu işler kolay işler değil.Sözleşme neyse odur.İki kulüte mantıklı bir açıklama yapmadı Yanıtla 49 24
  • necmettin durmaz: her konuda da Atatürk'ü kullanmak gına getirir Atatürk milli bir değerdir kullanılmasın Yanıtla 30 1
  • Necati Kaya: Cumhuriyet,kendisine kurulan komploları hep boşa çıkarmıştır. Çünkü Türk milletinin genine işlenmiştir. Yanıtla 18 8
  • Necati Kaya: Hitler tribunlere makinalı tüfek yerlestirmisti. Aleyhte tezahuratları kesmek için. Yanıtla 17 4
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Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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