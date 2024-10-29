Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısında 5 vatandaşımızın şehit olduğu TUSAŞ'ta T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde konuştu. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Terörü sona erdirecek her türlü vasıtayı devreye almaktan da çekinmeyiz. Terörle mücadele konseptimiz sayesinde bölücü terör örgütüne çok ağır darbeler indirdik. Sınırlarımız ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmıyoruz.'' dedi.

29.10.2024 17:02  Güncelleme: 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUSAŞ'ta T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörü sona erdirecek her türlü vasıtayı devreye almaktan da çekinmeyiz. Terörle mücadele konseptimiz sayesinde bölücü terör örgütüne çok ağır darbeler indirdik. Sınırlarımız ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TERÖRÜ SONA ERDİRECEK HER TÜRLÜ VASITAYI DEVREYE ALIRIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta PKK terör örgütünün hain saldırısında 5 vatandaşımızın şehit düştüğü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi(TUSAŞ) Merkez Yerleşke'de T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde konuştu. Terörle mücadelenin kararlılıklar devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörü sona erdirecek her türlü vasıtayı devreye almaktan da çekinmeyiz. Terörle mücadele konseptimiz sayesinde bölücü terör örgütüne çok ağır darbeler indirdik. Sınırlarımız ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmıyoruz. Pençe Kilit Harekatı ile Irak sınırlarımızın güvenliğini tahkim ediyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"23 Ekim'de TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını cennet eylesin diyorum. Yaralanan 22 kardeşimizin çoğu taburcu edildi. Tedavileri süren 5 kardeşimize Mevla'dan acil şifalar temenni ediyorum. Biz ilahi mesajda buyrulduğu üzere şehitlerin ölü olmadığına tüm kalbimizle inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız

Şehitlerimizin yakınlarının vakar, sabır ve metanetini gördükçe nasıl asil bir milletin ferdi olduğumuzu çok daha iyi anlıyoruz. TUSAŞ çalışanlarımızın yaşadıkları terör saldırısına rağmen dik ve dirayetli duruşu her türlü takdirin üzerindedir. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz diyerek TUSAŞ'ın siz kahramanlarına Cumhurbaşkanı olarak ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"HAİN SALDIRILAR TERÖRLE MÜCADELDE YOLUMUZDAN ÇEVİREMEZ"

Buradaki her bir kardeşimin şehitlerimizden devraldığı emaneti layıkıyla taşıdıktan sonra inşallah gelecek nesillere çok daha güçlü şekilde devredileceğinden şüphe duymuyorum. Bu tür hain saldırılar terörle mücadelede yolumuzdan geri çeviremez, terör tehdidini kaynağında bertaraf etme noktasında asla rehavet içinde değiliz. Nerede ülkemize yönelik tehdit unsuru tespit edersek onu ortadan kaldırmaktan bizi kimse alıkoyamaz.

"TERÖR BARONLARININ OYUNUNA GELMEYECEĞİZ"

Terörün olmadığı bir ülke ve bölge hedefimize ulaşana kadar bu mücadeleyi çok boyutlu bir şekilde devam ettireceğiz. Terör baronlarının ve onları taşeron olarak kullanan patronlarının oyununa gelmeyeceğiz. 85 milyon birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde asırlardır olduğu gibi inşallah daha nice yüzyıllar boyunca bu topraklarda yanyana barış ve huzur içinde yaşayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız

"BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN SON ÇIRPINIŞI"

TUSAŞ çalışanlarımızın bir konuda gönüllerini ferah tutmalarını istiyorum. Bu tür kalleş eylemler bölücü örgütün son çırpınışıdır. Devletimiz katil sürülerinden de, bunların tasmasını elinde tutan ağababalarından da daha güçlüdür. Hepsinin hakkından gelecek, hepsini tepeleyecek kuvvet ve kudrete Allah'ın izniyle ziyadesiyle sahiptir.

Suriye ve Irak'taki terör yuvalarını bölücü alçakların başına geçirerek şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal'in başlattığı sanayi hamlesinde, savunma sanayimiz de bulunmaktaydı. Vecihi Hürkuş, Şakir Zümre, Nuri Demirağ, Nuri Killigil gibi müteşebbislerin gayretlerini bugün bile hatırlıyoruz. Bu çabaların birileri tarafından nasıl akamete uğratıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız

"SAVUNMA SANAYİ YERLİLİK ORANI YÜZDE 80'LERİ GEÇTİ"

Türkiye çok erken başladığı bu yarıştan maalesef kopartılmıştır. Savunma sanayi alanında ülkemiz neredeyse dışa bağımlı hale gelmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı'nda dışa bağımlı olmayı acı şekilde tecrübe ettik. Halkımızın desteği ile kurulan silahlı kuvvetlerimizi güçlendirme vakıfları ile hayata geçen ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN gibi kurumlar bu sürecin ürünleridir. Merhum Erbakan hocamızın bu kurumların ülkemize kazandırılmasında emekleri olmuştur. Rahmetli Turgut Özal'ın Başbakanlığı döneminde Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı kuruldu. Bundan sonra dışarıdan hazır alımlar, bütün bunların yerine ihtiyacımız olan ürünleri yerli ve milli imkanlarla geliştirmeye ağırlık verdik. Bunun müspet sonuçlarını gördük ve görüyoruz. Savunma sanayi yerlilik oranı bugün yüzde 80'leri geçti.

Bini aşkın proje ve 100 milyar dolarlık proje portföyü ile bu alanda kendi kendine yeten ülke konumuna geldik. Savunma sanayimiz 3500'ü aşkın firmasıyla en yüksek katkıyı veriyor. İnsansız hava aracında dünyanın açık ara en büyük üreticisiyiz. Dünya genelindeki SİHA satışlarının yüzde 65'ini TUSAŞ'ın aralarında olduğu Türk şirketleri gerçekleştirdi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız

Politika, Güncel, Gökbey, Terör, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • kuzeyli baba:
    Reis boş konuşmaz rahat olun 31 109 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    bunun her dediği yalan valla 75 17 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    önce abd-nato üsslerini kapat, gerisi çorap söküğü gibi gelir. 76 7 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Canı chenneme senin 58 21 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Zaarrrtttt Zurrtttt 54 12 Yanıtla
  • Ahmet Kaan SOYSAL:
    40 yıldır bitmiyor bitmiyor diye yapmadıklarını bugün mü yapacaklar 54 4 Yanıtla
  • Didier Drogba:
    hımmmmmmmm 41 4 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    Pkk in fisini abd cekti zaten ypg destek veriyor sen ypg bitir 36 3 Yanıtla
  • selami inel:
    Öcalan'ı dışarı çıkarma projesi hayata geçmiştir. 9 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Reis İşini Bilir 0 8 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:20:01. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.