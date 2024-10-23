TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi - Son Dakika
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Politika

TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine düzenlenen hain saldırısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 şehidimiz, 22 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan hain saldırının yaşandığı anda BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmişti. Putin de TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınayarak, taziye dileklerini iletti.

23.10.2024 18:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi için Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a gitti. Başkan Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısı için "5 şehidimiz, 22 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınayarak, taziye dileklerini iletti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve "Tam Bağımsız Türkiye" idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır. Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir.

"TÜRKİYE'YE UZANAN KİRLİ ELLER MUTLAKA KIRILACAK"

Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır. Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir. Kalleş terör eyleminde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Savunma sanayimizin gurur kaynağı TUSAŞ'ımızın fedakâr çalışanlarına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

TUSAŞ'A HAİN SALDIRI

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde, saat 15.30 sıralarında, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

TUSAŞ YETKİLİLERİ ANKARA'YA HAREKET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi. Yerlikaya, "Teröristlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor, kimlikleri belli olur olmaz hangi terör örgütü olduğunu paylaşacağız. Milli birliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa hiç durmadan azimle, kararlılıkla bunların nefeslerini kesmekte kararlıyız." açıklamasında bulundu. Olay sırasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve savunma sanayisi alanındaki üst düzey yetkililer, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA EXPO'da bulunuyordu. Terör saldırısını haber alan heyet, hızla fuar alanından ayrılarak Ankara'ya doğru hareket etti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır." açıklamasını yaptı.

TUSAŞ\'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan\'dan ilk açıklama geldi

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Son Dakika Politika TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Sadece Beşiktaş:
    YANINDAYIZ BAŞKOMUTAN 165 435 Yanıtla
  • Selimcan Eren:
    tusaşı koruyamayan nereyi koruyacak 409 131 Yanıtla
  • ERŞAN KUNERİ:
    ülkede silahlar patlıyor şehitler var beyimiz ülke dışında fink atıyor 155 259 Yanıtla
  • Yiğit Karapınar:
    Bir ülkenin baş kenti ve burda savunma sanayisine bağlı bir kurum. Aklım almıyor... 251 19 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    böyle bir tesisi koruyamayan bu ülkeyi nasıl koruyacak biri bana açıklasın lütfen 204 63 Yanıtla
  • Recep Koçak:
    bide apoya af cikaracaksin 159 39 Yanıtla
  • Şerin Eye:
    ülke barışı konuşurken bu saldırının amacı ne beliki barışı engelemek isteyen hainler var 109 65 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Papua yeni gine 101 34 Yanıtla
  • Erkan Cinar:
    Evet kınıyoruz bizde şaka gibi 91 15 Yanıtla
  • Sezgin KARAMAN:
    bahçelinin bir diyeceği varmi acep 31 6 Yanıtla
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