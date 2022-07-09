CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlarını tebrik etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderleriyle bayramlaştı - Son Dakika

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