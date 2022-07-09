Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderleriyle bayramlaştı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderleriyle bayramlaştı

09.07.2022 22:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderleriyle bayramlaştı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlarını tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Kurban Bayramı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderleriyle bayramlaştı - Son Dakika

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