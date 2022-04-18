Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

18.04.2022 23:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde geçirdiği ameliyat dolayısıyla aziz kardeşime geçmiş olsun dileklerimi ileterek sağlık ve afiyet temennisinde bulundum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette mübarek Ramazan ayında İsrail'in müdahaleleriyle Filistin'de yaşanan olaylar bizi üzüntü ve endişeye sevk etti. Sayın Abdullah ile bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında Türkiye ve Ürdün olarak yakın iş birliği içinde olma hususunda mutabık kaldık" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü - Son Dakika


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