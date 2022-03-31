Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

31.03.2022 15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da kendisini selamlayan vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da kendisini selamlayan vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Erdoğan, Çengelköy'e geldiğinde kendisini selamlayan vatandaşları görünce konvoyunu durdurdu. Erdoğan burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Burada bulunan çocuklara ise oyuncaklar verildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika
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