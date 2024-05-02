Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşiyor.

02.05.2024 16:06  Güncelleme: 16:31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi başladı. Bu görüşme, 2016'dan sonra AK Parti ve CHP genel başkanlarının ilk kez bir araya geldiği bir görüşme özelliğini taşıyor.

ÖZEL KAPSAMLI BİR DOSYA İLE GELDİ

İktidar ile muhalefet cephesi arasında bundan sonra diyalog ve müzakere sürecinin nasıl işleyeceği açısından da önem taşıyan görüşmeye, Özel kapsamlı bir sorun ve çözümler dosyası ile geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da başlayan görüşmede, Özel ve Erdoğan'ın yanı sıra birer kişi bulunuyor. AK Parti'de Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş görüşmeye katılırken, CHP cephesinden ise İstanbul Milletvekili ve emekli büyükelçi Namık Tan yer alıyor.

GÜNDEM MADDELERİ BELLİ OLDU

CHP lideri görüşmede öncelikle 'ekonomi' başlığını gündeme getirecek. İkinci öncelikli gündem başlığı ise 'hukuk' olacak. Diğer alt başlıklar ise, enflasyon, emekli aylıkları, asgari ücret, atanamayan öğretmenler, yeni müfredat, belediyelerin borçları ve onay bekleyen projeleri, Can Atalay ve Gezi Davası tutukluları, Filistin meselesi, vize sorunu olarak sıralanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı

GAZZE'DEKİ KATLİAMA AYRI PARANTEZ

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları ile kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımların da değerlendirilmesi öngörülüyor. Özgür Özel'in görüşmede, Filistin için liderlere yazdığı mektup ile önümüzdeki günlerde Filistin'e yapacağı ziyareti de anlatması bekleniyor.

HER ŞEY TEBRİK TELEFONU İLE BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'i bir araya getirecek süreç, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan'a açtığı bayram tebriği telefonu ile başladı. Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede bir araya gelme kararı alındı.

İkilinin görüşmesinden kareler;

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: Takım tutar gibi parti tutmayı bıraktığımız gün olsun artık kenetlenme vakti ülke adına hayırlı uğurlu olsun inşallah 24 2 Yanıtla
  • Osman A: Umarım bu görüşme,millet için ülke için iyi şeylerin başlangıcı adına ilk adım olur. 17 0 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı: iktidar menfaati gereği ılımlı siyaset yapıyor..Yemezler.. 4 9 Yanıtla
  • Erkut Köse: Önce anlaşırlar iyi şeylerden bahsederler uğurladıktan sonra eskiye dönerler 6 3 Yanıtla
  • Hasan Turan: Memleket için hayırlı olsun 6 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Hayırlısı olur inşallah 0 0 Yanıtla

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