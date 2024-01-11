Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesi başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Erdoğan daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te Bahçeli'yi, saat 17.00'de ise Kurtulmuş'u kabul edeceği belirtildi. Saat 15.15'te Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı.
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