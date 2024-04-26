Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte İstanbul'da ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "AB'nin Türkiye ile ilişkilerini hakkaniyet ve stratejik perspektifte ele alınması konusunda Hollanda'nın desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullanırken, Rutte ise Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirterek, "NATO'nun Türkiye'ye, Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var." diye konuştu.

26.04.2024 18:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gelen Hollanda Başbakanı Mart Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "AB'nin Türkiye ile ilişkilerini hakkaniyet ve stratejik perspektifte ele alınması konusunda Hollanda'nın desteğini bekliyoruz." derken, Rutte ise, "NATO'nun Türkiye'ye, Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VE RUTTE'DEN ORTAK BASIN TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO liderliğine aday olması nedeniyle NATO ülkesi Türkiye'den destek alma amacıyla İstanbul'a gelen Hollanda Başbakanı Rutte ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda Hollanda'nın desteğini beklediğini belirtirken Rutte ise Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte'den ortak basın toplantısı: Türkiye'nin AB üyeliği konusunda Hollanda'nın desteğini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Hollanda Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı ülke konumundadır. İkili ticaretimiz geçtiğimiz sene 13 milyar doları buldu. Bu rakamı ilk etapta 15 milyar dolara ardından 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

"AB ÜYELİĞİNDE HOLLANDA'NIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

AB ile Gümrük Birliği'ne yönelik güncellemelerin bir an önce başlatılması önemlidir. AB'nin Türkiye ile ilişkilerini hakkaniyet ve stratejik perspektifte ele alınması konusunda Hollanda'nın desteğini bekliyoruz. Başta Gazze ve bölge olmak üzere ortak güvenliğimizi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Ateşkes ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılması hususunda İsrail'e daha fazla baskı yapılması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte'den ortak basın toplantısı: Türkiye'nin AB üyeliği konusunda Hollanda'nın desteğini bekliyoruz

"TÜRKİYE'NİN ÖDEDİĞİ AĞIR BEDELLER ORTADADIR"

Terörle mücadele konusu istişarelerimizin öncelikli konularından biriydi. Türkiye'nin ödediği ağır bedeller ortadadır. Müttefiklik hukukuna uygun olmak üzere PKK ve uzantıları başta olmak üzere hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmesi gerektiğini ifade ettim.

Bu göreve aday olan sayın Rutte ile yeni NATO Genel Sekreteri'nde ne tür hasletleri görmek istediğimizi paylaştık. Müttefikler arasındaki savunma sanayi arasında yaptırım, kısıtlama ve engellerin ortadan kaldırılmasında yoğun ve güçlü çaba sarf edilmesi şarttır. Bu sürece stratejik akıl ve hakkaniyet çevresinde katkı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

Daha sonra sözü alan konuk Başbakan Rutte, şunları söyledi:

"Bugünkü görüşmemizde gündemimizdeki konuları ele aldık. Giderek artan jeopolitik önemi olan konular. Türkiye belirleyici rol oynamakta. Gazze'deki durumu çözme çabaları sarf etmekte, Ukrayna'daki savaşla ilgili çabaları var Türkiye'nin. O bakımdan önemli bir rol oynamaktasınız. Türkiye'nin çok etkisi var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte'den ortak basın toplantısı: Türkiye'nin AB üyeliği konusunda Hollanda'nın desteğini bekliyoruz

"TÜRKİYE NATO'DA ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK"

Sayın Cumhurbaşkanı ve ekip arkadaşları çok saygı gören bir ekip. 400 küsur yılı aşan ikili ilişkilerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti ile de 100 yıllık işbirliğimiz var. Bugün Hollanda heyeti olarak bu konuların başarıya ulaştığını görmekten de heyecan duyduk. NATO Genel Sekreterliği adaylığımız söz konusu. Türkiye önemli müttefik NATO'da.

"NATO'NUN TÜRKİYE'NİN LİDERLİĞİNE İHTİYACI VAR"

Türkiye zorlu bir bölgede, zor komşuları olan bir coğrafyada. Maalesef gündeminde terörizm var. Bu konuyu da konuştuk. Ayrıca NATO'nun Türkiye'ye, Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var. Gösterdiğiniz dostluk için size bir kez daha teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte\'den ortak basın toplantısı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı - Son Dakika

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