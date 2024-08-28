Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez\'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

28.08.2024 16:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Mehmet Akarca'nın yerine göreve gelen Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti. İkilinin görüşmesi Külliye'de gerçekleşti. Erdoğan ve Kerkez görüşmede kameralara poz verdi. İkilinin görüşmesinin içeriğine dair detay paylaşılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti

37. TURDA BAŞKANLIĞA SEÇİLMİŞTİ

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresinin 24 Mart'ta dolması nedeniyle Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitmişti. Seçimin ilk 36 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine Akarca ve Kerkez'in katıldığı 37. tur oylama yapılmıştı. Kerkez, üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayarak 4 yıllığına Yargıtay Başkanlığı görevine seçilmişti.

"KAPIM HERKESE AÇIKTIR" MESAJI VERMİŞTİ

Mazbata takdimi ve cübbe giyme töreninde bir açıklama yapan Kerkez, Yargıtay'ın itibarını korumak için elinden geleni yapacağı sözünü vermişti. Görevi boyunca makam odasının herkese açık olacağını, kimseyi ayırmayacağını kaydeden Kerkez, "Türk yargısı insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere saygı fikrini aklına, bağımsızlığın gücünü kararına, tarafsızlık ve adalet duygusunu yüreğine kazımış gerçek hakim ve savcıların sırtında yükselecektir" demişti.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Erginer: Ahhh ahh..... Ne yazsam bilemedim 5 0 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Nezaket ziyareti ise gayet isabetli ve yerinde bir davranış ama bağlılığımı bildiririm diye yapılmış bir ziyaretse çok çok kötü.. 1 0 Yanıtla
  • Önder null: yargi bağimsiz mi 0 0 Yanıtla

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