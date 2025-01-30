Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargıya intikal etmiş süreçlerin siyasi malzeme haline getirilmesinin sorumsuzluğun daniskası olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yargıya kimse ayar veremez. Türk yargısı 15 Temmuz gecesi korku duvarlarını yıkıp atmıştır.'' ifadelerini kullandı.

30.01.2025 15:28  Güncelleme: 15:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Nezaket kuralları içinde kalmak şartıyla yargının tasarruflarının tenkit edilebileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargıya intikal etmiş süreçlerin siyasi malzeme haline getirilmesi, hakim ve savcıların baskı altına alınması, ailesi ve çocukları üzerinden hedefe konulması sorumsuzluğun daniskasıdır." dedi.

"Yargıya kimse ayar veremez." diyen Erdoğan, "Türk yargısı 15 Temmuz gecesi korku duvarlarını yıkıp atmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kura töreniyle hakim ve cumhuriyet savcılarımızın sayısı 25 bin 695'e çıkmış oluyor. Adalet haklıyla haksızı ayırmak, ölçü ve nizama kayıtsız şartsız hizmet etmektir.

"GÜÇLÜ BİR ADIM DAHA ATIYORUZ"

Ülkemizin dört bir yanında adalet hizmetlerinin hızlı, etkin ve sürdürülebilir ifası yolunda güçlü bir adım daha atıyoruz. Adalet, haklı ile haksızı ayırmak, nizama kayıtsız şartsız riayet etmektir. Bizim hem milli hem de manevi bünyemizde ölçü ve adalet kalp gibi hayati rol üstlenir. İnanç ve kültür değerlerimizde dünyanın adalet ve ölçüyle kaim olduğunu bizlere telkin ediyor. Millet olarak yalnızca güçlü zamanlarımızda değil, en derin krizlerle boğuştuğumuz günlerde bile adalet pusulasından şaşmamış bir müktesebatın sahipleriyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez

"HUKUKSUZLUKLARI BIÇAK GİBİ KESİP ATMALISINIZ"

Türk milleti adına karar verecek olan siz genç yargı mensuplarımızdan hassasiyetle çalışmanızı bekliyoruz. Hukuksuzlukları bir bıçak gibi kesip atmalısınız. Unutmayın, adalet kapısına varıp da hakkını alamayan, boynu bükük ayrılan her bir vatandaşımızın vebali hem bu dünyada hem de ahirette hepimizin üzerindedir. Bir dönem tek parti faşizminin 27 Mayıs'tan itibaren darbeci zihniyetin etkisinde kalan yargı, eski Türkiye'nin yargısıdır. Huzuruna gelen vatandaşa tepeden bakan, adalet yerine çözümsüzlük dağıtan yargı eski Türkiye'nin yargısızıdır. 28 Şubat'taki gibi ideolojik kamplara ayrılmış yargı, eski Türkiye'nin yargısıdır. Biz de bu yargı anlayışıyla defalarca yüzleştik. Okuduğumuz bir şiirden ötürü hapse atılmamızdan, partimizin kapatılma davasına kadar bu zihin, alışkanlıklar artık eskide kalmıştır.

"KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİL"

Bugün yargı süreçlerine müdahale etmeye çalışan malum çevreler, eski Türkiye'nin hayalini kurmakta, kendilerine sağladığı imtiyazları korumaya çalışmaktadır. Hukuk dışı alanda siyaset, gazetecilik yapmak, at oynatmak istiyorlar. En temel hukuk kaidelerini ihlal etmeyi kendilerine hak görüyorlar. İnsanların mahremine girmekten, onuruna el uzatmaktan çekinmiyorlar. Hukukun üstünlüğü ilkesinin kendilerini bağlamadığını düşünüyorlar. Kimi zaman konumları, meslekleri, ekonomik statüleri itibarıyla anayasa ve yasaları çiğneyebileceklerini zannediyorlar ama yargının kapsama alanı dışında olmadıkları gerçeğiyle günden güne daha fazla yüzleşiyorlar. Ben istediğimi tehdit ederim, kimse bana dokunamaz hoyratlığı hakikatin sert duvarına çarpacaktır. Türkiye'de kimse layüsel değildir, kimse hukukun üstünde değildir. Biz hukuku, kanunun üstünde gören bir milletiz.

"YARGIYA KİMSE AYAR VEREMEZ"

Nezaket kuralları içinde kalmak şartıyla yargının tasarruflarını tenkit edebilirsiniz. Verilen her kararı doğru kabul etmek zorunda da değilsiniz. İtirazlarınızı kanuni yollardan yapar, eleştirileri üslubunca dile getirirsiniz. Geçmişte bazı kararları biz de eleştirdik. Doğru bulmadığımız yönlerini paylaştık. Yargıya parmak sallama, itibarsız hale getirme, görevini yapan hukuk insanlarını tehdit etme yoluna asla gitmedik. Hepimiz yargının görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için gereken desteği vermekle mükellefiz. Yargıya intikal etmiş süreçlerin siyasi malzeme haline getirilmesi, hakim ve savcıların baskı altına alınması, ailesi ve çocukları üzerinden hedefe konulması sorumsuzluğun daniskasıdır. Yargıya kimse ayar veremez. Türk yargısı 15 Temmuz gecesi korku duvarlarını yıkıp atmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (44)

  • Muhammet Şahin:
    AMK akpicleri 15 temmuz tiyatrosu ile siz her şeyi bitirdiniz eğitim adalet sağlık tarım hayvancılık ülkede bir bok birakmadiniz her suçu başkasına atıyorsunuz her boku yiyorsunuz akpicler 1274 17 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Evet yüce TÜRK milleti buna şahit TC.tarihinde iki kişi yargiya ayar verdi biri eski ortağin FETÕ ve biride ERDOGAN 675 12 Yanıtla
  • Anazarbus :
    niye sen diyordun "ben anayasa mahkemesini tanımıyorum "diyorum 372 10 Yanıtla
  • Sagamore:
    evet evet,eyy savcı diye bağıran bendim,anayasa mahkemesini tanımayan bendim,Zekeriya Öz pçine Mercedes tahsis eden bendim...çok yaşa padişahım, ama kral çıplak,,ben makarna yemiyorum 149 4 Yanıtla
  • Murat Gundogdu:
    yargiya güven kalmadı. 140 1 Yanıtla
  • Hakan Şahin:
    benim demek isteniyor galiba 138 2 Yanıtla
  • Ramazan İlkhan:
    diyene bak 135 2 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Benden başka hiç kimse ayar veremez diyecekti herhalde... Ülkede ki Anayasa mahkemesi kararlarını bile uygulamayan yok hükmündedir diyen kim di acaba. 129 3 Yanıtla
  • Ali Duru:
    Haklısınız sayın c.baskanım, kim yargıya ve yargılamaya müdahale ediyorsa Allah'ın gazabına ugrasın inşallah. 113 3 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    bagimsiz yargi mi Su ismarlama memurlarin mu 100 2 Yanıtla
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