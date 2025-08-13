Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
13.08.2025 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye katılacağı konuşulurken, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı'nın kapanış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yarın partimize yeni katılımlar olacak, yolumuza güçlenerek devam ediyoruz." dedi.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun partisinde istifa ederek AK Parti'ye katılacağı siyaset arenasında geniş yer bulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın partimize yeni katılımlar olacak, yolumuza güçlenerek devam ediyoruz" açıklamasını yaptı. Çerçioğlu'na yarın rozet takılması bekleniyor.

"SAFLARIMIZI DAHA DA GENİŞLETİYORUZ"

AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda konuşan Erdoğan, "Yarında partimize katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. 1 milyonu aşkın üye sayımızla ülkemizin yanı sıra dünyanın da en geniş tabanlı gençlik hareketlerinden biriyiz. Tüm yıpratma kampanyalarına her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Dosta güven rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KONUŞMA ARASINDA AYDIN GÖNDERMESİ YAPTI

Çerçioğlu'na yarın rozet takması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuşmasında 'Aydın' göndermesi de yaptı. Erdoğan salondakilere seslenerek "Ne kadar Aydın var burada, göreyim. Aydın'ı bir göreyim, Aydın'ı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Çerçioğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Kıymetli gençlik kolları, İlçe ve İlçe Başkanlarımız sevgili yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla hasretle selamlıyorum. Sevgili gençler sizleri şahsımda gençlik kollarının tüm mensuplarını, Türkiye'nin tüm gençlerini, bugünün güvencesi siz sevgili genç arkadaşlarımı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Tarihiyle milletiyle, ülkesiyle, devletiyle, bayrağıyla bütünleşmiş siz AK Parti gençleri, aşkınız sevdanız şu salonlara sığmayan sevginiz için teşekkür ediyorum.

"TÜRK GENÇLİĞİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİK"

AK Parti olarak, istişare kültürünü her kademede işletmeye devam ediyoruz. İlk önce kadın kollarımız bir araya geldi. Partimizin Kurmay kadrosuyla bir araya geldik.

Gençliğin beklentisi, isteği, kaygıları, hedeflerini kamp süresince değerlendirme fırsatı bulduk. Türk gençliğinin fotoğrafını çektik. Gençlerin hedef ve isteklerini değerlendirdik. Bugünün güvencesi genç arkadaşlarımı selamlıyorum. Her biriniz kampta edindiğiniz bilgiler ışığında heyecanınıza heyecan katarak davamıza hizmet etmeyi sürdüreceksiniz.

"ALGI OPERASYONLARINA RAĞMEN SAFLARIMIZI GENİŞLETİYORUZ"

Gençlerin siyasi adresi hiç tartışmasız AK Parti'dir. 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanan gençlerin yarısından fazlasının teveccühüne mazhar olduk. Gençlerin demokrat amcası diye pohpohladıkları rakibimizi milyonlarca gencimizi desteğiyle sandığa gömdük. Her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı genişletiyoruz. Dosta güven rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak

"SON 3 AYDA AİLEMİZE 130 BİN YENİ ÜYE KATILDI"

Son 3 ayda ailemize 130 bin yeni üye katıldı. Partimize yarın katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam ediyoruz. Türkiye'yi asırlık hedefleriyle sizler buluşturacaksınız. Bizim gençlerimiz kızıl elma peşinde. Bizden aldığınız sancağı yücelteceğinize inanıyorum. Tarihe baktığımızda en büyük devrimleri gençlerin yaptığına şahit oluyoruz. Gençler sancağımızı daha da yükseltecek. Her biriniz Sultan Fatih'in, peygamber efendimize müjdesine mahzar olduğu yaştasınız. Bu salondaki gençlik inşallah Mekke'ye doğru emin adımlarla ilerleyen o mübarek orduyla aynı hedefe ilerleyen kadrodur. Bu salondaki gençlik 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin karşısında duran yiğitleri kendine örnek alan kadrodur. Sizlere bırakacağımız en büyük miras olarak; terörsüz Türkiye'yi sabırla, cesaretle, samimiyetle inşa ediyoruz. Yapamazsın diyenlere kulak asmayacağız. Sizlere terörün olmadığı Türkiye'yi biz teslim edeceğiz.

"BİZ ÖDEVLERİMİZİ YAPTIK"

Siirt'te okuduğumuz bir şiirden dolayı cezaevine girerken, milletime şu sözlerle seslenmiştim; '2000'li yılların Türkiyesi sizin, aydınlık ve güzel Türkiye'niz olacak. Ama bunun için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ben kendi adıma içeride çok çalışacağıma söz veriyorum. Siz de okullarınızda sıkı çalışın. İyi mühendisler, öğretmenler, yöneticiler, iyi hukukçular olmak için çok iyi çalışın. Ben şimdi ödevimi yapmaya gidiyorum. Sizler de ödevlerinizi iyi yapın' demiştim. Biz ödevlerimizi iyi yaptık. Gençler bize verdikleri söze sadık kaldı ve ödevlerini iyi yaptı. Rabbime hamd olsun ki; şahsıma sizin gibi mücadele arkadaşları verdi. Siyasi hayatım boyunca gençlerle yol yürümeyi şeref saydım.

ÖZGÜR ÖZEL'E: SİYASET ACEMİSİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ

CHP Genel Başkanı, partisini saran rüşvet düzeni ile uğraşmayı bıraktı, yatıyor kalkıyor AK Gençliğine sataşıyor. Kendince polemik üretmeye çalışıyor. Söylemlerine bakıyorum hiç bir derinlik yok. Çok konuşuyor ama genellikle boş konuşuyor. Sakarlıkları ile kimseyi ciddiye almadığı bir siyaset acemisiyle karşı karşıyayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak

Hatırlarsanız bir ara elinde kırmızı kart ile dolaşıyordu. Ne olduysa bu dahiyane fikrini çığır açan eylemini aniden terk etti. Ardından banka soyguncuların sloganlarıyla devrimcilik oynadı. Tüm samimiyetimle söyleme isterim biz CHP Genel Başkanının yaşadığı bu savrukluğun nedenini çok iyi biliyoruz. Bir tarafta itiraflarla gün yüzüne çıkan soygunun büyüklüğü, diğer tarafta diyet borcundan dolayı bu soygunu savunmak zorunda kalmanın utancı sayın Özel'in dengesini fena halde bozuyor. 100 yıllık partinin düşürüldüğü içler acısı durumdan pek çok CHP'li gibi, sayın Özel'in de memnun olmadığı anlaşılıyor. Bantla kapatılmayan yolsuzlukları her gün lafla kapatmaya çabalamak kolay bir iş olmasa gerek. Hani derler ya; aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık diye... CHP Genel Başkanı'nın ahvali de tam olarak bu. Baklava kutularından, valizlerden balya balya rüşvet paraları fışkırıyorken halen turpların büyüğünü sorması pişkinlik değilse utanma duygusunun ciddi erozyona uğradığının işaretidir. Sayın Özel hiç merak etmesin CHP yolsuzluk ahtapotundan, kendi de prangalarından kurtulacak. Adalet tecelli ettiğinde sadece kendisi değil, bir avuç muhterisi savunmak için oradan oraya sürüklediği CHP'li vatandaşlarımız da rahat edecek.

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
