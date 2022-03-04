Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda, faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı, indirim... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda, faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı, indirim...

04.03.2022 12:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda, faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı, indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir" -"Kadınların iş gücüne katılımını yüzde 27'ler seviyesinden yüzde 34'ler seviyesine çıkardık" -"Ülkemizdeki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda, faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı, indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir"

-"Kadınların iş gücüne katılımını yüzde 27'ler seviyesinden yüzde 34'ler seviyesine çıkardık"

-"Ülkemizdeki kadın cinayetleri oran olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan daha geridedir"

-"Kasten öldürme, kasten yaralama gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da arttırılacaktır"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda, faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı, indirim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda, faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı, indirim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda, faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı, indirim...

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KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kongre, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda, faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı, indirim... - Son Dakika


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