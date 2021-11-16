Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı
16.11.2021 15:44
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerim 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak siyasi irade ortaya koyacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerim 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak siyasi irade ortaya koyacak. Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir" dedi.
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