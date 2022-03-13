Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmeye başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
İki lider arasındaki görüşme 14.00'da başladı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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