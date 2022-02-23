Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi

23.02.2022 06:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal Cumhuriyeti ziyaretlerinin ardından Ankara'ya döndü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Senegal Cumhuriyeti ziyaretlerinin ardından Ankara'ya döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'deki temaslarını tamamlaması ardından özel uçak 'TUR' ile saat 06.47'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Ankara'ya geldi.

Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine Bissau ziyaretini ileri bir tarihe erteleyen Erdoğan, bugün çevrim içi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Sissoco ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Sissoco ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ankara, Kongo, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi - Son Dakika


Son Dakika
08:42 Kavganın ortasında kılıç çekti! Görenler şaşkınlıktan donakaldı
08:30 Sedat Peker'le ilgili flaş gelişme! Interpol harekete geçti, 194 ülkede kırmızı bülten çıkarıldı!
08:00 Rusya-Ukrayna krizinde savaş tamtamları çalınıyor: İşte Putin'in işgal rotası...
07:57 Savaş hazırlıkları tam gaz sürüyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yedek askerleri göreve almaya başladı
07:53 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:51 Bugün hava nasıl olacak: Bütün yurtta sağanak var! İşte bölge bölge kentlerimizde hava durumu
07:47 Ali Sunal ve eşinin koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı
07:44 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:38 Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren hayatını kaybetti
01:06 Şampiyonlar Ligi'nde heyecanı yüksek maç! Juventus, Villarreal karşısında üstünlüğünü kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 08:49:27. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement