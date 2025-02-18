Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Politika

Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil

Rusya- Ukrayna savaşı 3. yılında devam ederken Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD ve Rusya dışişleri bakanları bir araya geldi. Avrupalı liderler ise Paris'te ayrı başka bir masa kurdu.

OYUN DIŞI KALDI

İki masaya da dahil edilmeyerek oyun dışı kalan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise soluğu Türkiye'de alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Zelenski'nin Türkiye'den talebinin ne olacağı ise merak konusu...

BÖLGESEL MESELELER ELE ALINACAK

Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Görüşmeler tamamlandıktan sonra farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ziyareti ortak basın toplantısında değerlendirecek.

ZELENSKİ'DEN "TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ" VURGUSU

Ukrayna'nın Ankara büyükelçiliğinde konuşan Zelenski, ülkesinin toprak bütünlüğünden asla taviz vermeyeceğini ve Rusya tarafından işgal edilen bölgeleri Ukrayna'nın bir parçası olarak görmeye devam edeceklerini söyledi. Ankara'daki Ukrayna Büyükelçiliğinde basın mensuplarına konuşan Zelenski, Ukrayna Anayasası'na uygun hareket edeceğini belirterek, "Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen topraklarımızı biz Rusya'nın bir parçası olarak asla ve asla tanımayacağız. Onlar Ukrayna'nın bir parçasıdır" dedi.

Ukrayna'nın savaşın sona ermesi için diplomasiye öncelik verdiğini ifade eden Zelenski, ülkesinin savaş alanında insan kaybetmek istemediğini vurguladı.

Zelenski, "Çünkü insanlarımızı kaybetmek istemiyoruz, insanlar bizim en büyük hazinemizdir" diyerek bu süreçte Rusya, ABD ve Avrupa'dan arabulucuların devreye girmesi gerektiğini ancak Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda herhangi bir taviz vermeyeceğini dile getirdi.