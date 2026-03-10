Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü
10.03.2026 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede İran’daki çatışma sürecinin Ukrayna’daki barış arayışlarına sekte vurmaması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin temini için Türkiye’nin elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İRAN'DAKİ SÜREÇ VE UKRAYNA'DAKİ BARIŞ ARAYIŞLARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran'daki çatışma sürecinin Ukrayna'daki barış arayışlarına sekte vurmaması gerektiğini, müzakerelerin vakit kaybetmeden sürdürülmesinin faydalı olacağını, Ukrayna'nın yaralarının sarılmasının, yeniden imar faaliyetlerine başlanmasının ve kalıcı güvenliğin temininin önem arz ettiğini belirtti.

KARADENİZ'DEKİ SEYRÜSEFER EMNİYETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin Türkiye için kritik önemde olduğunu, enerji altyapılarının, limanların korunmasını sağlayacak bir ateşkesin temininin, taraflar arasında güven tesisine katkı sunabileceğini, Türkiye'nin bunun için elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü - Son Dakika

Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı’nda kargaşa çıkardı Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
ABD basınında bomba iddia: Trump’tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali ABD basınında bomba iddia: Trump'tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi
Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter

18:40
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor Nedeni inanılmaz
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
17:58
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir Düşük ihtimal de sayılmaz
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz
17:54
Murat Ülker’i bile 3’e katladı Hamdi Ulukaya boşuna Fener’e sponsor olmamış
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış
16:05
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 19:21:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.