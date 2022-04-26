Cumhurbaşkanı Erdopan Putin ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdopan Putin ile görüştü

26.04.2022 13:07
Cumhurbaşkanı Erdopan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti.

Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul Sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi. - ANKARA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e Rusya-Ukrayna arasında barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devamının... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e Rusya-Ukrayna arasında barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devamının... Putin'le kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderler zirvesi teklifini yineledi Putin'le kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderler zirvesi teklifini yineledi

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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