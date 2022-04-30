Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. AK Parti'de... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. AK Parti'de...

30.04.2022 20:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. AK Parti'de...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. AK Parti'de görev üstlenmek her türlü mağdurların yanında olmak demektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. AK Parti'de görev üstlenmek her türlü mağdurların yanında olmak demektir. AK Parti 20 yıllık iktidarında kalkınma reformlarıyla gönüllerde yer etmiştir. Seçimlerdeki başarımızı geceli gündüzlü çalışarak ülkemize kazandırdığımız eserlere borçluyuz." - İSTANBUL

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İftarı'nda konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İftarı'nda konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu 6'lı grup kimi öne çıkaracak, kimi adayı olarak belirleyecek bizim sorunumuz değil. Cumhur İttifakı adayını belirlemiştir... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu 6'lı grup kimi öne çıkaracak, kimi adayı olarak belirleyecek bizim sorunumuz değil. Cumhur İttifakı adayını belirlemiştir...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı, AK Parti, Haziran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. AK Parti'de... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. AK Parti'de... - Son Dakika
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