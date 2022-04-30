Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. AK Parti'de... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. AK Parti'de görev üstlenmek her türlü mağdurların yanında olmak demektir. AK Parti 20 yıllık iktidarında kalkınma reformlarıyla gönüllerde yer etmiştir. Seçimlerdeki başarımızı geceli gündüzlü çalışarak ülkemize kazandırdığımız eserlere borçluyuz." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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