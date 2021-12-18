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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda açıklamalarda bulundu

18.12.2021 12:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda açıklamalarda bulundu - Cumhurbaşkanı Erdoğan 3.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, III. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda açıklamalarda bulundu

- Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Türkiye-Afrika ilişkilerini 16 yıl önce hayal bile edilemeyecek seviyelere getirdik"

"Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar dolara ulaştı"

"İkili ticaretimizi 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum"

"15 milyon doz koronavirüs aşısı göndereceğiz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-Afrika ilişkilerini 16 yıl önce hayal bile edilemeyecek seviyelere getirdik. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar dolara ulaştı. İkili ticaretimizi önce 50 milyar dolara ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında 15 milyon doz koronavirüs aşısının Afrika ülkelerine gönderileceğini duyurdu.

"Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Salgın şartlarına rağmen zirvenin gerçekleşmesi için desteklerini esirgemeyen Afrika Birliği Komisyonu'na teşekkür ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yapacağımız toplantıların ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk milleti olarak Afrika halklarıyla kökleri 9. yüzyıla uzanan güçlü beşeri bağlarımız bulunuyor. Kıtanın farklı şehirlerinde inşa edilen asırlık camiler, Kütüphaneler, hanlar aramızdaki kadim dostluğumuzun sadece bazılardır. Gerek ülkemizin gerekse kıtanın içinde bulunduğu şartlar nedeni ile ilişkilerimizde bir dönem adeta bir fetret dönemi yaşadığımız gerçektir. Ancak bu dönemde bile Türkiye Afrika ve Afrika halklarına sırtını dönmemiştir" dedi.

"İkili ticaretimizi 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum"

2005 senesini ülkemizde Afrika yılı ilan ederek kıta ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşbirliğimizi eşit ortaklık ve kazan kazan temelinde ilerletmeye başladık. Kıtaya karşın üstenci, buram buram oryantalizm kokan bakış açısını daima reddettik. Ortak çabalarımız neticesinde Türkiye Afrika ilişkilerini 16 yıl önce hayal bile edilemeyecek seviyelere getirdik. Kıta ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2020 yılında 25,3 milyar doları aştı. Bu senenin ilk 11 ayında şimdiden 30 milyar doları yakaladı. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar dolara ulaştı. Türk firmaları yaklaşık 25 bin Afrikalı kardeşlerimize istihdam sağlıyor. Afrika kökenli kardeşlerimizin ülkemizdeki yatırımları da giderek artıyor. 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşmasını yakından takip ediyoruz. İkili ticaretimizi önce 50 milyar dolara ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum. Sadece son 16 yılda kat ettiğimiz mesafeye baktığımızda aramızdaki gerçek potansiyelin bu hedeflerin bile fevkinde olduğu açıktır. Diğer alanlarda da işbirliğimizi ilerlettik. Ankara'da sadece 10 Afrika ülkesinin büyükelçiliği varken bugün bu sayı 37'ye yükseldi. Somali'yi 2011 yılında eşimle beraber ziyaret ettim. Kendi insanımızla beraber dünya kamuoyunun da dikkatini bu kardeş ülkedeki insani krize çekmeye çalıştım. O ziyaret sadece birileri tarafından çökmüş devlet olarak tabir edilen Somali'nin değil Doğu Afrika'nın da kaderini değiştirdi. Gereken destek sağlandığında bir halkın küllerinden yeniden doğabildiğini hep birlikte dünyaya gösterdik. Diplomatik misyonlarımızın yanı sıra kıta genelindeki varlığımızı yaygınlaştırdık. Biz birlikte kazanmanın, birlikte kalkınmanın, birlikte kol kola geleceğe yürümenin gayretindeyiz. Özellikle kadınlara, gençlere ve çocuklara ulaşmaya özel önem atfediyoruz" diye konuştu.

"15 milyon doz aşı paylaşmayı planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devamla, "Somali'deki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırması Hastanesi, Nijer'deki Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi şifa kapısı olmayı sürdürüyor. Şimdiyeye kadar dünya genelinde 5.5 milyona yakın insanın hayatına mal olan koronavirüs döneminde de Afrikalı dostlarımızı yalnız bırakmadık. Gelişmiş ülkelerin tamamen içlerine kapandığı bu zor günlerde biz tıbbi yardımlarda dünyada 2. sıraya yerleştik. Aralarında 44 Afrika ülkelesinin de bulunduğu toplam 160 devlete katkıda bulunduk. Afrika nüfusunun yalnızca yüzde 6'sına Covid-19 aşısı tatbik edilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla imkanlarımız nispetinde önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz. Yerli ve milli aşımız Turkovac için acil kullanım onayına kısa bir süre önce başvurduk. Süreç tamamlanınca aşımızı tüm insanlığın hizmetine sunacağız" dedi.

Şuana kadar 30 Afrika ülkesine 50 ziyaret gerçekleştirdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihimizin en büyük başarılarını elde etmemize rağmen bulunduğumuz konumla asla yetinmedik. Hep daha iyiye, daha güzele, daha yükseğe ulaşmanın mücadelesini verdik. 16 yıl öncesine göre ilişkilerimizin geldiği seviyeyi önemsiyoruz, sadece 2005 ile bugünkü rakamları karşılaştırmak bile ne kadar büyük başarılara imza attığımızın delilidir. Biz artık tepeleri değil, dağları aşmayı istiyoruz. Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altına yürüttüğümüz mücadeleyi Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz. Afrikalı kardeşlerimizin karşılaştığı güvenlik sınamalarını gayet iyi biliyoruz. Bizim nazarımızda FETÖ, PKK ile masum Afrikalıların canına kast eden örgütler arasında hiçbir fark yoktur. FETÖ ile mücadelemize destek veren, bu teröristlerin faaliyetlerini yasaklayan tüm dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda açıklamalarda bulundu

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Afrika, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda açıklamalarda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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