Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahrettin Altun'a canlı yayında dikkat çeken sözler: Ah keşke buraya koysaydınız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahrettin Altun'a canlı yayında dikkat çeken sözler: Ah keşke buraya koysaydınız

26.09.2022 18:07

Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada Kaynarca- Karasu yolunun çalışmalarının canlı şekilde yansıtılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a uyarıda bulunarak, Fahrettin Bey, var mı? Ah keşke buraya koysaydınız. Bu tür şeyleri canlı bağlantılar önemli, hiç olmazsa arşivden verelim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gerçekleştirdiği açıklamada merakla beklenen birçok konuya değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında son dönemde ulaşıma yönelik gerçekleştirilen yatırımlardan da bahsetti.

KAYNARCA- KARASU YOLU'NDAN ÖRNEK VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemin en önemli ulaşım icraatlarından birinin Kaynarca- Karasu yolu çalışması olduğunu dile getirdi. Yolun 49 kilometrelik bölümü sayesinde trafiğin büyük ölçüde rahatlatıldığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşması sırasında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yaptığı uyarı da hemen dikkat çekti.

"KEŞKE BURAYA KOYSAYDIK FAHRETTİN BEY"

Yol çalışmalarıyla ilgili görsel olup olmadığını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fahrettin Bey, var mı? Ah keşke buraya koysaydınız. Bu tür şeyler, canlı bağlantılar önemli, hiç olmazsa arşivden verelim" ifadelerini kullandı. Fahrettin Altun'un da kafasını sallayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebini kabul ettiği görüldü.

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Fahrettin Altun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahrettin Altun'a canlı yayında dikkat çeken sözler: Ah keşke buraya koysaydınız - Son Dakika


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