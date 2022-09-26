Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gerçekleştirdiği açıklamada merakla beklenen birçok konuya değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında son dönemde ulaşıma yönelik gerçekleştirilen yatırımlardan da bahsetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemin en önemli ulaşım icraatlarından birinin Kaynarca- Karasu yolu çalışması olduğunu dile getirdi. Yolun 49 kilometrelik bölümü sayesinde trafiğin büyük ölçüde rahatlatıldığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşması sırasında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yaptığı uyarı da hemen dikkat çekti.
Yol çalışmalarıyla ilgili görsel olup olmadığını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fahrettin Bey, var mı? Ah keşke buraya koysaydınız. Bu tür şeyler, canlı bağlantılar önemli, hiç olmazsa arşivden verelim" ifadelerini kullandı. Fahrettin Altun'un da kafasını sallayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebini kabul ettiği görüldü.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahrettin Altun'a canlı yayında dikkat çeken sözler: Ah keşke buraya koysaydınız - Son Dakika