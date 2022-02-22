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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk...

22.02.2022 13:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz" dedi. - DAKAR

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk... Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Beraberimizde getirdiğimiz 1 milyon 730 bin doz aşıyı Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına salgınla... Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beraberimizde getirdiğimiz 1 milyon 730 bin doz aşıyı Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına salgınla... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk'ı tanıması) Kararı kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk'ı tanıması) Kararı kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Donetsk, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk... - Son Dakika


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