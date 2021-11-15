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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'de

15.11.2021 10:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 38. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 38. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'ya geldi.

Oktay, Ercan Havalimanı'nda Başbakan Faiz Sucuoğlu ve bazı bakanlar ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Ellerinde Türkiye ve KKTC bayraklarıyla gelen bazı vatandaşlar, Oktay'a sevgi gösterisinde bulundu, karşılayanlar arasında yerli ve yabancı öğrenciler de yer aldı.

Oktay, tören kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, ardından resmi geçit törenine katılacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vereceği resmi yemeğe katılacak olan Oktay, bugün temeli atılacak Yeni Girne Askeri Hastanesi, İskele-Çayırova Yolu'nun Boğaz-Çayırova 9 kilometrelik bölümü ile köy yolları projesi kapsamında tamamlanan 23 kilometrelik kara ve köy yolu açılış törenine iştirak edecek.

Törende, içerisinde KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclisi Binası ve millet bahçesi olması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi projesi, 500 yataklı devlet hastanesi ile Sağlık Bakanlığı ve TİKA tarafından hibe edilen ekipmanlar ve Dipkarpaz Sağlık Ocağı tadilatının tanıtımı da yapılacak.

Fuat Oktay, 100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi'nin açılışını da gerçekleştirecek.

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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