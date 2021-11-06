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İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden tepki (2) - Son Dakika

İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden tepki (2)

06.11.2021 04:04
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden tepki (2)

FUAT OKTAY: TERBİYE DIŞIDIR, ASLA KABUL EDİLEMEZCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir muhalefet Milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır; asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum.

FUAT OKTAY: TERBİYE DIŞIDIR, ASLA KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir muhalefet Milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır; asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Hele ki, kanlarıyla bu toprakları sulamış şehitlerimizin emanetine asla! Aziz milletimiz, hiç şüphesiz, bu çarpık zihniyete layık olduğu cevabı en net şekilde verecektir" eleştirisinde bulundu.


İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden tepki (2)
İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden tepki (2)

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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden tepki (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden tepki (2) - Son Dakika
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