İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden tepki (2) - Son Dakika

FUAT OKTAY: TERBİYE DIŞIDIR, ASLA KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir muhalefet Milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır; asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Hele ki, kanlarıyla bu toprakları sulamış şehitlerimizin emanetine asla! Aziz milletimiz, hiç şüphesiz, bu çarpık zihniyete layık olduğu cevabı en net şekilde verecektir" eleştirisinde bulundu.