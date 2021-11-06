İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden tepki (2) - Son Dakika

FUAT OKTAY: TERBİYE DIŞIDIR, ASLA KABUL EDİLEMEZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir muhalefet Milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır; asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Hele ki, kanlarıyla bu toprakları sulamış şehitlerimizin emanetine asla! Aziz milletimiz, hiç şüphesiz, bu çarpık zihniyete layık olduğu cevabı en net şekilde verecektir" eleştirisinde bulundu.
Kaynak: DHA
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