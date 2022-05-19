Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu Ayşe Çağırır'ı kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu Ayşe Çağırır'ı kutladı

19.05.2022 19:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu Ayşe Çağırır'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanan milli boksör Ayşe Çağırır'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanan milli boksör Ayşe Çağırır'ı tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanan milli sporcumuz Ayşe Çağırır'ı gönülden kutluyor, 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde milletçe bizlere yaşattığı gurur için kendisine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonu Ayşe Çağırır'ı kutladı - Son Dakika


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