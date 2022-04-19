Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov'u kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hususunda görüş birliği sağlandı.

Görüşmede, Türkiye ve Kırgızistan arasında geçen yıl gerçekleştirilen 10'uncu Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı eylemlerinin takibi ile bu yıl iki ülke Cumhurbaşkanları başkanlığında yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ön hazırlıkları değerlendirildi.

FETÖ iltisaklı şahısların Kırgızistan'da faaliyet göstermemelerine ilişkin konuların da ele alındığı görüşmede, emniyet güçleri arasında tecrübe paylaşımına yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.