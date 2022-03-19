Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum ile görüştü Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum ile görüştü Açıklaması

19.03.2022 15:37
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum ile görüştü Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti halkları arasında ne kadar yakın ve samimi bir ilişki bulunduğuna fiilen şahit olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti halkları arasında ne kadar yakın ve samimi bir ilişki bulunduğuna fiilen şahit olduklarını söyledi.

Oktay, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Karşımanın ardından Oktay ve Kim, Türkiye-Kore Cumhuriyeti ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Oktay, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak Başbakan Kim Boo-kyum'un ziyaretinin Türkiye ile Kore arasında her alanda mevcut olan yakın iş birliğinin daha geliştirilmesine katkıda bulunacağına inandığını ifade etti. Türkiye'deki Kore yatırımlarına da değinen Oktay, görüşmede ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemli unsurlarından olan Türkiye'deki Kore yatırımlarının arttırılması imkanlarının da gündeme geldiğini bildirdi.

Başbakan Kim'in "Dün törenler sırasında hava soğuktu ama bizleri o kadar sıcak karşıladınız ki, içimiz ısındı." sözleri üzerine Oktay, "Bizler de o sıcaklığı hissettik. Sadece iki devlet arasında değil, aslında halklarımız arasında da ne kadar yakın ve samimi bir ilişki olduğuna fiilen şahit olduk." değerlendirmesini yaptı.

Görüşmede Türkiye'nin ara malı ithalatı yaptığı bazı ürünlerin Türkiye'de üretilmesi yönünde ortak çalışma yürütülmesi konusunda mutabık kalındı.

Başbakan Kim'e Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Choi Jong Kun, Ticaret, Sanayi ve Enerji 1. Bakan Yardımcısı Park Jin-Kyu ve Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Lee Won-Ik eşlik ederken görüşmede Dışişleri Baklan Yardımcısı Sedat Önal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da hazır bulundu.

Kore Cumhuriyeti'nin önemli yatırımları bulunuyor

Kore Cumhuriyeti'nin Türkiye'de önemli yatırımları bulunuyor. Türk ve Koreli şirketler Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi önemli projeleri birlikte gerçekleştirdi.

Dün hizmete alınan 1915 Çanakkale Köprüsü de Türkiye-Kore iş birliğinin en önemli simgelerinden biri oldu.

Türkiye'de ayrıca aralarında Hyundai Motor, Samsung, LG gibi markaların bulunduğu 370'den fazla Kore sermayeli şirket faaliyet gösteriyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum ile görüştü Açıklaması - Son Dakika


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