Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Maraş açılımının tamamen uluslararası hukuka uygun adımlardan oluştuğunu, KKTC makamlarının yeni mağduriyetler... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Maraş açılımının tamamen uluslararası hukuka uygun adımlardan oluştuğunu, KKTC makamlarının yeni mağduriyetler...

14.04.2022 14:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Maraş açılımının tamamen uluslararası hukuka uygun adımlardan oluştuğunu, KKTC makamlarının yeni mağduriyetler...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Maraş açılımının tamamen uluslararası hukuka uygun adımlardan oluştuğunu, KKTC makamlarının yeni mağduriyetler oluşturulmasını değil, var olan mağduriyetlerin giderilmesini ve bölgenin ekonomik ve sosyal hayata yeniden kazandırılmasını amaçladığını vurgulamak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Maraş açılımının tamamen uluslararası hukuka uygun adımlardan oluştuğunu, KKTC makamlarının yeni mağduriyetler oluşturulmasını değil, var olan mağduriyetlerin giderilmesini ve bölgenin ekonomik ve sosyal hayata yeniden kazandırılmasını amaçladığını vurgulamak isterim." - ANKARA

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Kıbrıs'ta) Sahada ve masada kararlılığımızı test etmeye çalışanlar, KKTC ile birlikte Türkiye'yi karşılarında... Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Kıbrıs'ta) Sahada ve masada kararlılığımızı test etmeye çalışanlar, KKTC ile birlikte Türkiye'yi karşılarında... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Kıbrıs Türk halkının müzakere masalarında kaybedecek, ambargolar altında ziyan edilecek bir 50 yılı daha yoktur.' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Kıbrıs Türk halkının müzakere masalarında kaybedecek, ambargolar altında ziyan edilecek bir 50 yılı daha yoktur.'

fuat oktay, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Maraş açılımının tamamen uluslararası hukuka uygun adımlardan oluştuğunu, KKTC makamlarının yeni mağduriyetler... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Maraş açılımının tamamen uluslararası hukuka uygun adımlardan oluştuğunu, KKTC makamlarının yeni mağduriyetler... - Son Dakika
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