Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Maraş açılımının tamamen uluslararası hukuka uygun adımlardan oluştuğunu, KKTC makamlarının yeni mağduriyetler oluşturulmasını değil, var olan mağduriyetlerin giderilmesini ve bölgenin ekonomik ve sosyal hayata yeniden kazandırılmasını amaçladığını vurgulamak isterim." - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Maraş açılımının tamamen uluslararası hukuka uygun adımlardan oluştuğunu, KKTC makamlarının yeni mağduriyetler... - Son Dakika