Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'nin boykot kararına tepki - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'nin boykot kararına tepki

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP'nin bazı markalar için başlattığı boykot çağrısına "Bu, aynı gemide olduğumuzu unutmak demektir" sözleriyle tepki gösterdi.

26.03.2025 10:38
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmesine yönelik protestolar sürüyor.

CHP'DEN BOYKOT ÇAĞRISI

Saraçhane'de devam eden protestolar sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısında bulunmuş ve bu karar kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

CEVDET YILMAZ: CHP'LİLER DE BU TABLODAN RAHATSIZ

Katıldığı canlı yayında Özel'in boykot çağrısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "CHP'ye oy veren sorumlu vatandaşlarımız da bu tablodan rahatsız. Bu aynı gemide olduğumuzu unutmak demektir" ifadelerini kullandı.

"NE İÇİN ŞU ANDA ERKEN SEÇİM YAPALIM?"

Yılmaz, Habertürk canlı yayınında CHP başta olmak üzere, adalet ve demokrasi için sokaklarda olan milyonların "erken seçim" talebini eleştirerek "Karşısında 6 partinin olduğu bir seçimde gayet herkesin demokratik olarak yarıştığı, özgür, adil bir seçimle Cumhurbaşkanımız seçildi. Ne için şu anda erken seçim yapalım? Sırf CHP istiyor diye memlekette niye seçim olsun?" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz\'dan CHP\'nin boykot kararına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'nin boykot kararına tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • 78908900:
    Chp ye oy vermiş biri olarak , yerli markalara boykotu kabul etmiyorum ,Özgür beyin tutumu hoş değil ,ben ve çevremizin bir daha oy'u nasip olmayacak .Düzğün muhalefet yspsın suçlu ise herkes yarğılansın iddia edilenlere ,Mahkeme de kendini aklasın .. 53 129 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    gtleri sıkışınca aynı gemideyiz demeleri yokmu bitiyorum :) en son damat albayrak aynı gemideyiz diyodu özge ulusoyla aynı gemide alem yaparken yakalnmıştı bıbıcığına :) 124 42 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Boykottan rahatsız olan hangi CHP liler ? Şu maaş ödediğiniz CHP li gibi davranan trolleriniz mi ? Algınızda boğulacaksınız millet artık bu algınızdan bıktı maymun gözünü açtı. Eko'ya selam boykota devam 103 24 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    AYNI GEMİDE DEĞİLİZ SİZN YERLİ MİLLİ DEDİĞİNİZ ŞİRKETLER KÜRESEL ŞİRKETLERDEN DAHA PAHALI ÖRNEK TORKU ESPRESSOLAB DAHA COK VAR BU NASIL YERLILIK MILLILIK COFFY HEPSINDEN DAHA UYGUN BU ADAMLARDA YERLI VE MILLI AMA YARI PARASINA KAHVE SATIYOR ! 81 9 Yanıtla
  • 78908900:
    Bit yavrusu Burak da damlamış ,ayna ya bakarak yorum yazıyor patili . 14 52 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    nerde kaldı baykuş diyoduk 57 8 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    hadi özışık vardı bu gazeteci trollerin ağ babası akp nin vazgeçilmezi sedat peker bi patlattı bırak kanalı adam insan içine çıkamaz hale geldi bunlarında sonu o 49 5 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    kulağını çektiler mehmet akifin ortaya saldılar fırıldak gibi döndü nasıl dinliyor bak sahibini gazeteciymiş a.gumun penguenleri sizi 43 7 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Sayın Bakan yarımcısı sizde ÇIKIP Siyonist İsrail mallarını Boykot etseniz ve liste olarak sunsanız .....FİLİSTİN bizim meselemiz değilmi SECİMDEN önce ellerde Filsitin bayrakları ile siyonistler lanet okunuyor du..... Filistin ac susuz perişan ...İsrail mallarına nedne Bokot uygulanmıyor.. ..İlahi adalet diyorum susuyorum .... 44 3 Yanıtla
  • celal ödemiş:
    DEMEK Kİ DOĞRU BİR BOYKOT ÇAĞRISI OLMUŞ. 11 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP'nin boykot kararına tepki - Son Dakika
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