Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz\'dan CHP\'nin boykot kararına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmesine yönelik protestolar sürüyor.

CHP'DEN BOYKOT ÇAĞRISI

Saraçhane'de devam eden protestolar sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalar için boykot çağrısında bulunmuş ve bu karar kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

CEVDET YILMAZ: CHP'LİLER DE BU TABLODAN RAHATSIZ

Katıldığı canlı yayında Özel'in boykot çağrısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "CHP'ye oy veren sorumlu vatandaşlarımız da bu tablodan rahatsız. Bu aynı gemide olduğumuzu unutmak demektir" ifadelerini kullandı.

"NE İÇİN ŞU ANDA ERKEN SEÇİM YAPALIM?"

Yılmaz, Habertürk canlı yayınında CHP başta olmak üzere, adalet ve demokrasi için sokaklarda olan milyonların "erken seçim" talebini eleştirerek "Karşısında 6 partinin olduğu bir seçimde gayet herkesin demokratik olarak yarıştığı, özgür, adil bir seçimle Cumhurbaşkanımız seçildi. Ne için şu anda erken seçim yapalım? Sırf CHP istiyor diye memlekette niye seçim olsun?" dedi.