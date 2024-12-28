Yurt dışına çıkış harcı 710 TL oldu

Politika

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Resmi Gazete'de yayımlanan 'Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'Yurt dışına çıkış harcı uygulama genel tebliğine' göre göre yurt dışına çıkış harcı, 710 TL'ye yükseldi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Yüzde 42 zamlı yeni fiyat, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından; çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar, yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı olanlar harçtan muaf olacak.

Yurt dışına çıkışlarda; vergi dairesi, yetkili bankalar ve PTT veznelerine makbuz karşılığında yapılan ödemeler ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları, yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla yapılan ödemelerde, harcın ödendiği sistem üzerinden kontrol edilir, çıkış yapılması üzerine kontrol edilen harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI İÇİN YENİ UYGULAMA: BASILI PUL DÖNEMİ SONA ERİYOR

Yurt dışına çıkışta alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona eriyor. Yeni uygulama sonrası yurt dışına çıkış harcı artık dijital ortamda ödenecek. 2024 yılı içerisinde geçerli olan 500 TL üzerinden alınmış olan yurt dışına çıkış harç pulları ise 10 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak.