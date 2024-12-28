Yurt dışına çıkış harcı 710 TL oldu - Son Dakika
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Politika

Yurt dışına çıkış harcı 710 TL oldu

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Yurt dışına çıkış harç pulu gelen yüzde 42 zamla 710 TL oldu. Yeni fiyat, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

28.12.2024 00:23  Güncelleme: 07:50
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Resmi Gazete'de yayımlanan 'Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'Yurt dışına çıkış harcı uygulama genel tebliğine' göre göre yurt dışına çıkış harcı, 710 TL'ye yükseldi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Yüzde 42 zamlı yeni fiyat, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından; çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar, yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı olanlar harçtan muaf olacak.

Yurt dışına çıkışlarda; vergi dairesi, yetkili bankalar ve PTT veznelerine makbuz karşılığında yapılan ödemeler ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulamaları, yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla yapılan ödemelerde, harcın ödendiği sistem üzerinden kontrol edilir, çıkış yapılması üzerine kontrol edilen harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI İÇİN YENİ UYGULAMA: BASILI PUL DÖNEMİ SONA ERİYOR

Yurt dışına çıkışta alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona eriyor. Yeni uygulama sonrası yurt dışına çıkış harcı artık dijital ortamda ödenecek. 2024 yılı içerisinde geçerli olan 500 TL üzerinden alınmış olan yurt dışına çıkış harç pulları ise 10 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak.

Yurt dışına çıkış harcı 710 TL oldu
Yurt dışına çıkış harcı 710 TL oldu

Politika, Dünya, Zam, Son Dakika

Son Dakika Politika Yurt dışına çıkış harcı 710 TL oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Emrah Atalay:
    yurt disi cikis harci devletin uyguladigi adil olmayan bir sacmaliktir 21 3 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    daha bunlar hiç bişey alıştıra alıştıra sokuyolar. yiye yiye doyamadılar ülkeyi 19 4 Yanıtla
    Ali Atkoşan:
    allahsız bunlar doymadılar gecen sene 150 tl olan harç nasil 710 tl olur 0 0
  • Yunus Gürbüz:
    niye ya iyidi, neyse bu da iyi, isterseniz istediğiniz zamanda istediğiniz gibi tekrar değiştirirsiniz. hayırlı olsun 16 2 Yanıtla
  • ayhan erbek:
    anayasaya aykırı bir uygulama sırf bu yüzden idareciler ağırlaştırılmış müebbet hücre hapise çaptırılmalı, insanların seyahat özgürlüğünü bir anlamda kısıtlama ayrıca pasaport harcı harç değil haraç oranında pahalı üstüne üstlük AYM bu hukuksuzluğa göz yumuyor bu ülkede birçok kurum işini yapmıyor 14 2 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    bize diyorya yurtdışına çıkıyorsa durumu iyi maliye bakanı o zaman ülkemize gelen yabancılardan da alın demek onların durumuda iyi bizlerden almayın onlardan alın ama almazlar çünkü ayıp olur onlara 13 1 Yanıtla
  • Mustafa Aksoy:
    istanbul dışına çıkamadığım için sıkıntı değil benim için isterseniz 10 bin yapın 5 6 Yanıtla
  • k K:
    dünyada yurtdisina cikan vatandasinda harac alan baska bir ulke yok. Yakinda akp evden dısarı gotme sayisina göre vergi adi altinda para alirsa hic sasyayin. 9 2 Yanıtla
  • Aa EŞİYOK:
    şeklinde olarak nasıl Bir cümle kurmak tır. son dakika 2 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yakışır Size 5 0 Yanıtla
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