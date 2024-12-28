Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı

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2018 seçimleri sonrası Cumhurbaşkanlığı Hukümet Sistemine geçilmesinin ardından kurulan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı.

28.12.2024 00:51
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Bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılması hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki İdari İşler Başkanlığı yerine, "Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği"ne yeniden dönüldü.

BU GECE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki "İdari İşler Başkanı", "Genel Sekreter" şeklinde olarak değiştirildi. Kararname bu gece yürürlüğe girdi.

Kararnamede, "Mevzuatta Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine yapılmış sayılır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kadrolarına yapılan atamalar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kadrolarına yapılmış sayılır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı

Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serkan Yalçın:
    keşke kendinide direk kaldirsa :( 109 36 Yanıtla
    Hakikat:
    Siz önce sivil hayatınızda bir halt olunda sonra başkalarını eleştirin boş gezenin boş kalfaları 0 0
    Faruk K:
    mal 0 0
  • Beni boş ver:
    kaldırılması ya da var olması hiçbir şey değiştirmiyor ki. Hepsi sembolik. 76 7 Yanıtla
  • Lutfi Kürkçü:
    idari işler ne yapıyordu bilen varmı yoksa vekil ve bakanları çocuklarını kadroya almak için kurulan bir yermiydi öyle ya ülkemizde böyle bir şeye ihtiyaç yok ki sevgili vekillerimiz kıymetli bakanlarımız ve asrın lideri başkanımız tüm işleri idare ediyorlar zaten ekonomi olarak uçuyoruz tüm Avrupa bizi kıskanıyor işçilerimiz emeklilerimiz maaslarina aldıkları zamlarla artık yazın sahilde kışın kayakta uzaya da adam gonderdik getti orada top gelan depti geldi herşey yolunda yani 74 4 Yanıtla
  • 19815530:
    muhalefeti kaldırsa keşke 25 51 Yanıtla
  • Ankara null:
    daha masraflisi kuruldu 64 4 Yanıtla
  • k K:
    kiral yetkisi var tek adam yõnetimi kırallarda olur ancak . 47 11 Yanıtla
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