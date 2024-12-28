Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı

Lutfi Kürkçü:

idari işler ne yapıyordu bilen varmı yoksa vekil ve bakanları çocuklarını kadroya almak için kurulan bir yermiydi öyle ya ülkemizde böyle bir şeye ihtiyaç yok ki sevgili vekillerimiz kıymetli bakanlarımız ve asrın lideri başkanımız tüm işleri idare ediyorlar zaten ekonomi olarak uçuyoruz tüm Avrupa bizi kıskanıyor işçilerimiz emeklilerimiz maaslarina aldıkları zamlarla artık yazın sahilde kışın kayakta uzaya da adam gonderdik getti orada top gelan depti geldi herşey yolunda yani