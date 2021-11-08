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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü mesajı Açıklaması

08.11.2021 15:50
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılışının 1. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılışının 1. yıl dönümünü kutladı.

Altun, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Aynı hüznü ve sevinci paylaşarak, iki devlet tek millet ruhuyla hep omuz omuza yürüdük. Geçen sene bugün, bu yürüyüş kutlu bir zaferle taçlandı. Azerbaycanlı kardeşlerimizin büyük bir direniş ruhuyla özgürlüğüne kavuşturduğu Karabağ'ımıza selam olsun." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, paylaşımında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin anlatıldığı bir videoya da yer verdi.

Videoda, iki ülke arasındaki ilişkinin, dostluğun, kardeşliğin, zor zamanda yardıma koşmanın, sevince de hüzne de ortak olmanın dünya üzerindeki eşsiz bir timsali olduğu vurgulandı.

Bir asır sonra kader birliği eden iki ülkenin yine omuz omuza durduğu ve Ermeni işgali altındaki Karabağ'ı istiklaline kavuşturduğu belirtilen videoda, şunlar kaydedildi:

"Kader birliği eden bu iki ülke, yine omuz omuza durdular ve Ermeni işgali altındaki Karabağ'ı istiklaline kavuşturdular. Asırlardır süren birliktelik, kader ortaklığı, muhabbet ve profesyonel iş birliği hemen her alanda kendini gösteriyor. 1991'de Sovyetlerden kurtulan Azerbaycan'ın bağımsızlığı Türkiye'de aynı heyecanla kutlanmış, Hocalı'daki katliam sinelerde aynı yaraları açmıştı. Bu gönül birlikteliği, enerjiden askeri iş birliğine kadar hemen her alanda kendini göstermiş, iki ülkenin jeopolitik ve stratejik menfaatleri birbirinden ayrılmaz hale gelmişti. İki ülkedeki güçlü liderlik ve kararlı duruş, bu kader ortaklığını ve iş birliğini zaferle taçlandırdı. Uluslararası kuruluşların ve mekanizmaların işlememesini fırsat bilen ve türlü insanlık suçuna imza atan Ermenilerin, onlarca yıl haksız yere işgal altında tuttuğu Karabağ, Türkiye'nin koşulsuz desteklediği kahraman Azerbaycan ordusunun harekatı ile anavatanına kavuştu. Bir buçuk ay gibi kısa bir sürede Ermeni birlikleri darmadağın edilerek, asırlardır Türk-İslam yurdu olan Karabağ, özüne döndü. Onlarca yıldır boynu bükük kalan bu belde, şimdi Türkiye-Azerbaycan iş birliği ile hakkettiği güzelliğe kavuşuyor. En az Azerbaycan kadar Türkiye'nin de göğsünü kabartan zaferimizin birinci senesi kutlu olsun."

Togo Cumhuriyeti, Fahrettin Altun, Azerbaycan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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