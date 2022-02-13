Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Dünya Radyo Günü'ne özel videolu kutlama - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü kutladı.

Altun, Twitter hesabından, "Dünya Radyo Günü" dolayısıyla radyonun tarihini anlatan videolu bir mesaj paylaştı.

Kitle iletişimin eskimeyen parçası radyonun, uzakları yakın kılmaya devam ettiğini belirten Altun, tüm radyo emekçilerinin gününü kutladı.

Altun'un paylaşımındaki videoda şu ifadeler yer aldı:

"1895 senesinde icat edilen radyo, hiç şüphesiz iletişim tarihini kökünden değiştirdi. Radyo sayesinde mesafelerin hükmü bir anda ortadan kalkmış ve dünyadan haber almak hiç olmadığı kadar kolaylaşmıştı. Türkiye de radyo ile ilk tanışan ülkelerden biriydi. Sirkeci'de Büyük Postane'nin bodrum katında başlayan radyo serüveni 101 yıldır kesintisiz olarak devam ediyor. 1927'deki ilk yayının ardından, telsiz sistemlerinin kurulması ile ilk defa 1932 yılında evlere ulaşmıştı. O günden bu güne radyo hayatımızın bir parçası oldu. En keyif aldığımız şarkıları, en heyecanlı maçları, en sürükleyici hikayeleri hep radyodan dinledik. Yıllar geçti, teknoloji ilerledi, yeni iletişim araçları geliştirildi fakat radyonun popülaritesi hiç değişmedi. Bugün Türkiye'de 1100 radyo istasyonundan yapılan çok çeşitli yayınlar haftada 30 milyon dinleyiciye ulaşıyor. Bazen memleket yolunda, bazen trafikte, bazen bir kıraathanede radyo hayatımıza eşlik etmeye devam ediyor. Fedakarca çalışarak radyoya gönül ve emek vermiş tüm radyocularımızın ve milyonlarca dinleyicinin Dünya Radyo Günü kutlu olsun."