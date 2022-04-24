Altun'dan HDP'li Paylan'a tepki: "1915 iftirasını, meclise kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hıyanettir" - Son Dakika
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Altun'dan HDP'li Paylan'a tepki: "1915 iftirasını, meclise kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hıyanettir"

24.04.2022 10:30
Altun'dan HDP'li Paylan'a tepki: "1915 iftirasını, meclise kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hıyanettir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın 1915 olaylarının "soykırım" olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verilmesine ilişkin, "1915 olayları hakkında milletimize ve tarihimize yönelik bir iftirayı Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanun teklifi...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın 1915 olaylarının "soykırım" olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verilmesine ilişkin, "1915 olayları hakkında milletimize ve tarihimize yönelik bir iftirayı Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 1915 olaylarının "soykırım" olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Altun, şunları kaydetti:

"1915 olayları hakkında milletimize ve tarihimize yönelik bir iftirayı Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir. Tarihsel gerçeklikten yoksun, uluslararası hukuk nezdinde geçersiz bu bühtanı reddediyoruz ve hükümsüz addediyoruz.

Bu kabul edilemez girişim her gayrimeşru fırsatı ülkemize besledikleri husumet için kullanmaya çalışanların birliğimize, beraberliğimize saldırısından başka bir şey değildir. Bu saldırının Gazi Meclis çatısı altında yapılması ise karşımızdaki vahametin ciddiyetini göstermektedir."

Söz konusu olayı ahlaksızlık olarak betimleyen Altun, "Türk devleti ve milleti bu ahlaksızlığın karşısında duracak, bu hadsizliğe hukuki çerçevede gereken cevabı verecektir. İçinde düştükleri aymazlıkla emperyal hesapların maşası olanlar, bir kez daha hezimete uğrayacaklardır" dedi.

Türk tarihinde kara leke olmadığını savunan Altun, "Hakikat için yaptığımız onca çağrıyı yalan ve iftiralarının ortaya çıkmasından korktukları için cevapsız bırakanların 1915 olaylarını türlü çarpıtmalarla istismar etmesine izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki samimi gayretleri Ermeni toplumu ve kanaat önderleri tarafından takdir ve memnuniyetle karşılanırken, kötü niyetli kimselerin akıl dışı ithamlarının bin yıllık birlikteliğimizi zehirleme amacı taşıdığı aşikardır" ifadelerini kullandı.

Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Biz geçmişte olduğu gibi bugün de milletimizin her bir unsuruyla barış ve güven içinde yaşarken, birlik ve beraberliğimize kast eden her türlü saldırıyla bütün platformlarda mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Bu amaçla ASALA başta olmak üzere Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği diplomatlarımızı anmak üzere bugün Viyana'da düzenleyeceğimiz sergi ve panelin de uluslararası kamuoyunda etki oluşturacağına inanıyoruz. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum." - ANKARA

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira Meclis Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın teklifini iade etti! Meclis Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın teklifini iade etti!

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Altun'dan HDP'li Paylan'a tepki: '1915 iftirasını, meclise kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hıyanettir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altun'dan HDP'li Paylan'a tepki: "1915 iftirasını, meclise kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hıyanettir" - Son Dakika
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