Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsveç Dışişleri Bakanı Linde'ye yanıt Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsveç Dışişleri Bakanı Linde'ye yanıt Açıklaması

20.05.2022 14:52
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsveç Dışişleri Bakanı Linde'ye yanıt Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin, "İsveç'in PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan ilk ülke olduğu" şeklindeki paylaşımını, "Dezenformasyonla mücadele adı altında dezenformasyon yapıyorsunuz." sözleriyle eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin, "İsveç'in PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan ilk ülke olduğu" şeklindeki paylaşımını, "Dezenformasyonla mücadele adı altında dezenformasyon yapıyorsunuz." sözleriyle eleştirdi.

Altun, Twitter hesabından, İsveç Dışişleri Bakanı Linde'nin, "İsveç-PKK konusuyla ilgili dezenformasyonun yayılması nedeniyle" notunu düştüğü bir paylaşımına yanıt verdi.

"Dezenformasyonla mücadele adı altında dezenformasyon yapıyorsunuz." ifadesini kullanan Altun, İsveç'in, PKK'nın propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmadığını hatırlattı.

Altun, İsveç'in, Türkiye'de intihar saldırıları başta olmak üzere birçok saldırı gerçekleştiren teröristlere silah verdiğini belirterek, "Yetmiyormuş gibi İsveç, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele için Suriye'ye muharip güç gönderen ilk NATO müttefiki olan Türkiye'ye karşı PKK'nın Suriye kolu YPG ile dayanışma mesajları verip, bu örgüte para vermiştir. Dürüstlük en iyi politikadır. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Terör örgütü PKK'yı desteklemeyi sürdürüyorsunuz. İsveç PKK'yı gerçekten terör örgütü olarak görüyorsa gereğini yapmak zorundadır." ifadesine yer verdi.

YORUMLAR
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Fahrettin Altun'dan İsveç Dışişleri Bakanı Linde'e yanıt: Yalan söylüyorsunuz, YPG'ye para verdiniz Fahrettin Altun'dan İsveç Dışişleri Bakanı Linde'e yanıt: Yalan söylüyorsunuz, YPG'ye para verdiniz
Kaynak: AA

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, İsveç, Terör, PKK, Politika, Son Dakika

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