Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk yaşandı, Büyükelçiler törende maske takmadı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk yaşandı, Büyükelçiler törende maske takmadı

26.04.2022 17:48
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk yaşandı, Büyükelçiler törende maske takmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen güven mektubu takdim töreninde büyükelçiler ve heyetleri maske takmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası alınan kararları vatandaşlara duyurdu. Kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Erdoğan, açıklama sonrası Büyükelçilerin güven mektubu takdim törenine katıldı.

2 YIL SONRA BİR İLK

Törende büyükelçiler ve heyetlerinin maske takmaması dikkat çekti. Tören, 2 yıl aradan sonra maskesiz gerçekleşen ilk güven mektubu takdim töreni oldu.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk yaşandı, Büyükelçiler törende maske takmadı - Son Dakika


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