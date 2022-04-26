Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası alınan kararları vatandaşlara duyurdu. Kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Erdoğan, açıklama sonrası Büyükelçilerin güven mektubu takdim törenine katıldı.
Törende büyükelçiler ve heyetlerinin maske takmaması dikkat çekti. Tören, 2 yıl aradan sonra maskesiz gerçekleşen ilk güven mektubu takdim töreni oldu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk yaşandı, Büyükelçiler törende maske takmadı - Son Dakika