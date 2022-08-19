Aday olacağı konuşulan Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek çıkış: Seçimi ilk turda alırız

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı gösterebileceği isimler arasında ismi üst sıralarda yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba açıklamalar geldi. T24'ten Asuman Aranca'ya konuşan CHP lideri, seçimleri ilk turda alacaklarını belirterek, "Parlamento aritmetiği lehimize olur. Lehimize sonuçlanır. Bu tablo giderek kendisini gösteriyor. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi artık AK Parti'nin önünde gidiyor. Ve önümüzdeki süreç içinde bu biraz daha hızlanarak devam edecek. Parlamentoda da çoğunluğu alacağız. Millet İttifakı olarak çoğunu alacağız. Amacımız ki onu da gene altı lider bir arada belirleyeceğiz. Belli bir zaman dilimi içinde güçlendirilmiş parlamenter sistemi ayağa kaldırmak ve bozulan çarkları yeniden işler hale getirmek. Cumhurbaşkanlığını birinci turda alırız" dedi.

"PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ KONUŞULUYOR"

Parlamenter sisteme geçiş hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Bununla ilgili her parti kendi içinde şu anda çalışıyor. Altı parti de kendi içinde çalışıyor. Belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra partililer, liderler diyecekler ki 'biz hazırız artık bunu konuşabiliriz'... Dediklerinde masaya geleceğiz ve konuşacağız" dedi.

"ÇALIŞMA OLGUNLAŞINCA PAYLAŞACAĞIZ"

CHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz de kendi içimizde şu anda görüşüyoruz, tartışıyoruz. Sadece milletvekilleri olarak değil, dışarıdan akademik çevrelerden de destek alıyoruz. Geçiş süreci nasıl olmalı? Bu süreç içinde neler yapmalıyız? Önceliklerimiz neler olmalı? İlk yayınlayacağımız kararnameler, diğerleri ne olmalı? Altı partiyi bir arada tekrar bir arada çalışacağız. Altı parti. Dolayısıyla altı partinin de öncelikleri, hedefleri ne olmalı diye biz böyle düşünüyoruz. Büyük bir olasılıkla diğer partiler de böyle düşünüyorlar. Onlar da bunun üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Çalışmanın olgunlaşmasını bekliyoruz. Olgunlaştıktan sonra bir araya geleceğiz ve bunu da yine kamuoyuyla paylaşacağız."