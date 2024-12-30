Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum

Geniş Video İzle

DEM Parti'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığından ilk yorum geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Sayın Bahçeli'nin perspektifi çok açık: Terörsüz ve huzurlu bir Türkiye. Terörün varlığı demokratik siyaseti zehirliyor" ifadelerini kullandı.

30.12.2024 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti heyeti cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası bir açıklama yapan DEM Parti heyeti, teröristbaşının 7 maddelik mesajını da kamuoyuyla paylaştı.

İLK YORUM GELDİ

İmralı'daki görüşmeye Cumhurbaşkanlığı'ndan da ilk yorum geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni GAP Eylem Planı İstişare ve bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarının ardından gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"TERÖRÜN VARLIĞI DEMOKRATİK SİYASETİ ZEHİRLİYOR"

Yılmaz görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı; "Sayın Bahçeli'nin perspektifi çok açık. Terörsüz ve huzurlu bir Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyonu da biliyorsunuz. En önemli unsurlarından biri ' Türkiye Yüzyılı, huzurun yüzyılı olacaktır' başlığı. Bütün vatandaşlarımızın eşit, onurlu olarak demokratik ülkede kendilerini en rahat hissettikleri şekilde yaşamalarından yanayız. Terörün varlığı demokratik siyaseti zehirliyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.

"ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİNİ BAŞKALARININ KONTROLÜNE BIRAKAMAYIZ"

Terörün başladığı yerde demokratik siyaset bitiyor. Terörün gölgesi siyasi partiler üzerinde olduğu sürece gerçek anlamda demokratik siyasetten bahsetmeniz mümkün değil. Terörün gölgesinde olmayan demokrasi arzu ediyoruz. Türkiye'nin de bunu hak ettiğine inanıyoruz. Türkiye, içinde yaşattığı zenginliklerle birlikte kapsayıcı millet anlayışıyla bütün bu farklılıkları kuşatan millet anlayışı içinde yoluna devam edecek. Hiçbir zaman kendi ülkemizin güvenliğini başkalarının kontrolüne bırakacak bir yaklaşıma da sahip değiliz.

"TERÖRLE MÜCADELE KESİNTİSİZ BİR ŞEKİLDE SÜRECEK"

Türkiye Cumhuriyeti kararlı bir şekilde, kesintisiz bir şekilde terörle mücadelesini her şekilde sürdürecektir, ondan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Elbette gönül arzu eder ki karşımızda bir terör örgütü kalmasın, bununla mücadele etmek ihtiyacı da ortadan kalksın, bunu da elbette kim istemez? Önümüzdeki süreçlerde gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz."

Her zaman demokrasiden ve kalkınmadan yana olduklarını belirten Yılmaz, terörün demokrasinin de kalkınmanın da düşmanı olduğunu söyledi. Yılmaz, "Terörün ortadan kalktığı ortam hem ülkemiz için hem Doğu ve Güneydoğu Anadolu için demokrasi bakımından da kalkınma bakımından da çok daha olumlu bir ortam oluşturacak."

İŞTE TERÖRİSTBAŞININ 7 MADDELİK MESAJI

DEM Parti heyeti, İmralı'daki görüşmenin ardından dün yazılı bir açıklama yaparak teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 7 maddelik mesajını paylaşmıştı. DEM Parti'den yapılan açıklama şu şekildeydi; "İmralı'da Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi.

Ortadoğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur. Düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir:

- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

- Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

- Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

- Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

"DEVİR TÜRKİYE VE BÖLGE İÇİN KARDEŞLİK DEVRİDİR"

- Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

- Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

- Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."

Cumhurbaşkanlığı\'ndan DEM Parti\'nin İmralı görüşmesine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Abdullah Öcalan, DEM Parti, Politika, Siyaset, Türkiye, 3-sayfa, İmralı, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mustafa Sagdic:
    israil e katil diyenler. 60 bin kisinin katili bebek katilinden medet bekliyor. o zaman israil de katil degil bu dogrultuda 91 18 Yanıtla
  • Zamane çocuk MuzaY:
    Dünya tarihinde Türkiye hiç bu demli rezil duruma düşmemişti.. Halkını böylesi aşağılama yöntemleri kullanılmamıştır! Zavallı gafiller, gerçekte rezillik onlarin yüzlerine vurmuş ve yakında yaptıklarına bin pişman olacak işlerin içerisinde boğulacaklardir! 64 19 Yanıtla
  • Ersin Ecder:
    bahçeli sizin haberiniz olmadan nefes alamaz bee kimi uyutuyorsunuz 52 7 Yanıtla
  • Zamane çocuk MuzaY:
    Açıkça Amerika Deccali Türkiye'yi atom bombasıyla TEHTİD ediyor desenize, cesaretiniz varsa açıklayın halka ki, sizde cesaret ancak kürsü delikanlıligina kadardır! Sonrası hikâye! YALAN gündem Sizi gidi inşaatçı tayfası sizi.. Sizi gidi kurdela makas peşinde koşanlar sizi. 33 15 Yanıtla
  • Zamane çocuk MuzaY:
    Süfyan kimdir bilir misin¿ . Yakında herkes gerçekleri öğrenecektir... 8 4 Yanıtla
  • sezai duran:
    Sayın Bahçeli mi git ordan Sizin bilginiz dışında Bahçeli birşey yapabilir mi artık bu masalları balıklara anlatın zaten beyinleri yok anlamazlar 8 1 Yanıtla
  • Hüseyin Kaya:
    akp-MHP demleniyor 7 1 Yanıtla
  • Ali İhsan Eynihan:
    BENCE DEM PARTİSİNİN BU YALANLARINA İNANMAYIN. ADAMLAR SURİYE'DE SIKIŞAN PKK/PYD İÇİN ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞIYORLAR. 1 1 Yanıtla
  • Kayhan Tuguy:
    Ak troller sizin tek amacınız var. oda fitne bası bahceliyi piyon gibi kullanmak kattil öcalana yaslanmak,pkk nin devami dem partiyi kendi saflariniza cekip anayasayı degisturip recebi yeniden aday gosterip bu zalim düzeni devam ettirmek so rada dem partiye tekme atmak hesap bu.a 1 0 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Eski 6’li masacilarin hepsi buraya yoruma gelmis. Bak senn duna kadar agzinizi bicak acmiuordu..!!! 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
12:42 Fiyatı 800 lira zamlanan hindi elde kaldı Fiyatı 800 lira zamlanan hindi elde kaldı
12:41 Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı Gerekçesi olaydan daha enteresan Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
12:31 Almanya’da uçak kazası Biri ağır iki kişi yaralı Almanya'da uçak kazası! Biri ağır iki kişi yaralı
12:19 DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
12:05 Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun’un yeni takımı Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun'un yeni takımı
11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:47 Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme
11:40 Sürekli karakola ifade vermeye gidiyor Sebebini duyan inanamıyor Sürekli karakola ifade vermeye gidiyor! Sebebini duyan inanamıyor
11:38 Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 08:58:22. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.