'Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri 101 bin lira maaş alacak' iddiası yalanlandı - Son Dakika
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Politika

'Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri 101 bin lira maaş alacak' iddiası yalanlandı

\'Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri 101 bin lira maaş alacak\' iddiası yalanlandı

Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi, ''Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri aylık en az 101 bin lira maaş alacak'' iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada ''Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyelerine herhangi bir maaş ödemesi yapılmamaktadır'' denildi.

13.04.2025 20:58
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Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'na yapılan çok sayıda atamanın ardından kurul üyelerinin 101 bin lira maaş alacağı öne sürüldü.

YALANLAMA GELDİ

Söz konusu iddianın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı.

İddianın yalanlandığı açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri aylık en az 101 bin lira maaş alacak." iddiası doğru değildir" denildi.

"MAAŞ ÖDEMESİ YAPILMAMAKTADIR"

Açıklamada ayrıca "Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyelerine herhangi bir maaş ödemesi yapılmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

'Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri 101 bin lira maaş alacak' iddiası yalanlandı
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Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri 101 bin lira maaş alacak' iddiası yalanlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Akay kayhan:
    maaş yok, huzur hakkı var toplantı başına alınan, ayrıca ne haklar tanınıyor bunlarıda açıklarsanız makbule geçer 17 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    devtin parası çok, emekli ye gelince yok. 16 0 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Bu politika kurulları ne işe yarıyor beyler, eğer daha önce vardıysa neden şimdi bu kadar ön plana çıkıyor 11 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    maaş verilmiyor bu haber yalan deniliyor hsla yorumlar var vaktinizi bavullarla götürenlere ayırınız. 1 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu niye var... neyin algisina hizmet... turetilen bi sacma sapan is diyemiyorim cunku bir tek uyuduklari zaman kafalari cinlige calismiyor bunlarin. politika kurullari.. lafa bak.. neyin politikasina hizmet bu sahsiyetler. 4 0 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    tabiki yalan o paraya onlar kılını kıpirdatmaz 2 1 Yanıtla
  • thomas11:
    kurul üyeleri otomatikman 0 0 Yanıtla
  • Aa:
    maaş değil huzur hakkı ondan bahsedin.toplanti başına ne kadar 0 0 Yanıtla
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