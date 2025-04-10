Resmi Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlara göre çok sayıda atama yapıldı.
Resmi Gazete'de yer alan kararlarda Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama yapıldı. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na atanan Orhan Gencebay, yeniden aynı kurulda yer aldı.
Resmi Gazete'de yer alan atama kararları şöyle:
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama - Son Dakika
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