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Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

26.11.2021 10:58
Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmelere başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçeleri üzerindeki görüşmelere başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçesinin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığının 2022 yılı bütçeleri ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Yatırım Ofisi Başkanlığının Sayıştay raporları görüşülecek.

Komisyonda ayrıca Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri ele alınacak.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, usule ilişkin söz alarak, bugün bütçeleri görüşülecek kurumların önemli kurumlar olduğunu belirterek, bir günün yeterli olmayacağını, gelecek yıl bu kurumların bütçelerinin 2 günde görüşülmesini önerdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, dolar kurundaki değişiklik ve enflasyon rakamları nedeniyle bütçe ile ilgili yeniden bir değerlendirme yapılmasını istedi.

-"Kaptan tecrübeliyse türbülanstan kurtulur"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise muhalefet vekillerinin usulle değil, esasla ilgili konuştuğunun altını çizerek, "Son bir haftadır özellikle para piyasaları fırtınalı bir dönem geçiriyor. Adeta havadaki uçağın türbülansa kapılmasına benzetebiliriz. Arkadaşlar diyor ki; 'Uçak yere insin.' Ama her türbülansta kaptan eğer tecrübeliyse, soğukkanlıysa türbülanstan kurtulur." diye konuştu.

Bütçenin rakamlarının gider yönlü düşünüldüğüne ancak bunun bir de gelir tarafı olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Görüşmelerimizin son gününde 'yeniden başa dönelim' ifadesini yanlış buluyorum. Usulümüz neyse bütçe görüşmelerinde bu usulümüzün uygulanmasını ve bugün Cumhurbaşkanlığı ve 11 kamu kurum ve kuruluşumuzun bütçesini ve nihayet bütçe kanununu da görüşerek sonlandırmamızın uygun olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, CHP Ankara Milletvekili Kuşoğlu'nun gelecek yıla ilişkin teklifinin, gelecek yılın takvimi çerçevesinde değerlendirileceğini söyledi.

Piyasalardaki gelişmeler konusundaki konuşmaların usule değil, esasa, içeriğe ilişkin olduğunu kaydeden Yılmaz, meşru tartışmalar ve eleştirilerin zaten gün boyu yapılacağını belirtti.

Yılmaz, Komisyon Başkanı olarak içerik tartışmasına giremeyeceğini, usul açısından bir problem görmediğini dile getirdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığının bütçesi üzerinde sunumuna başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ankara, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
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