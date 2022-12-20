Özgür Özel övgü yağdırmıştı! CHP'li ilçe başkanının içki masasındaki görüntüleri ortaya çıktı, söylediği söz çok konuşulur

CHP Bitlis Hizan İlçe Başkanı Aydın Sadak'ın içki masasındaki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kameraya yansıyan o anlarda Sadak ve bir arkadaşının sarhoş olduğu görüldü.

NE DEDİĞİ ANLAŞILMADI

Görüntülerin önemli bir kısmında ne dediği anlaşılmayan Sadak'ın "Memleketi Yıktınız" dediği anlar dikkat çekti. Videonun devamında ise Sadak, içki içmeye devam ederek yanındaki arkadaşıyla küfürlü bir şekilde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖYLEDİĞİ SÖZLERLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan CHP Genel Başkan Vekili Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Aydın Sadak ile bir fotoğraf çektirip "Bu partide duruşun net, ilkeli, mücadeleci pes etmeyen, sonunda başarı elde eden Aydın Sadak gibi İlçe Başkanları olduğu müddetçe vampirlere sömürücüleri meydan vermez. Bu partinin gerçek sahibi Bitlis'te Aydın Sadak gibi insanlardır" demişti.