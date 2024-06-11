Konserde donup kalan Biden, Cumhuriyetçilerin dalga konusu oldu - Son Dakika
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Politika

Konserde donup kalan Biden, Cumhuriyetçilerin dalga konusu oldu

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Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray'da düzenlenen Juneteenth müzik etkinliği sırasında hareketsiz kalan Başkan Biden'ı eleştirdi. Gospel şarkıcısı Kirk Franklin'in performansı sırasında Biden'ın bakışları sahneye sabitlenmişti. Trump kampanyasının hesabı ve danışmanı Steven Cheung, Biden'ın hareketsiz duruşunu eleştirdi.

11.06.2024 10:39
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Cumhuriyetçiler, pazartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleşen canlı Juneteenth müzik performansı sırasında neredeyse bir dakika boyunca hareketsiz kalan Başkan Biden ile alay etti.

81 yaşındaki başkanın bakışları, gospel şarkıcısı Kirk Franklin'in şarkısını söylerken sahneye sabitlenmişti. Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ikinci beyefendi Doug Emhoff ve diğer konuklar dans ederken, Biden hareketsiz duruyordu.

"BIDEN'IN RİTMİ YOK DİYEN KİM?"

Trump kampanyasının hesabı, "Işıklar açık ama kimse evde değil" diye yazdı. Trump kampanya danışmanı Steven Cheung, başkanın sanki uyuşturucu etkisi altında olduğunu şaka yollu dile getirerek. "BIDEN: Bu yenilebilirler bir şey yapmıyor. 15 dakika sonra," şeklinde paylaşımda bulundu. Cheung, başkanın hareketsiz durduğu bir video klibini de paylaşımına ekledi. Senatör Mike Lee (R-Utah) sosyal medyada "Biden'ın ritmi yok diyen kim?" diye espri yaptı. Senatörün bir başka paylaşımında, "Amerika işgal altındayken, Biden bu videoda her ne yapıyorsa onu yaptı," sözleriyle tepki göstermesi dikkat çekti.

Biden, köleliğin sona ermesini anmak için kutlanan Juneteenth etkinliğinde Harris ve merhum George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd ile yan yana duruyordu. Bir ara, Philonise Floyd, kolunu Biden'ın etrafına doladı ve onu canlandırmayı başardı. İkili kısa bir süre sonra yumruk tokuşturdu.

Programın sonunda Biden, "Beyaz Saray çimeni daha önce böyle bir şey görmemişti," diyerek 2021'de Juneteenth'i federal tatil olarak ilan eden yasayı imzaladığı için "gururlu" olduğunu belirtti.

Cumhuriyetçiler, Biden'ın Juneteenth Beyaz Saray konserinde donup kaldığını görünce dalga geçti
Cumhuriyetçiler, Biden'ın Juneteenth Beyaz Saray konserinde donup kaldığını görünce dalga geçti
Cumhuriyetçiler, Biden'ın Juneteenth Beyaz Saray konserinde donup kaldığını görünce dalga geçti
Cumhuriyetçiler, Biden'ın Juneteenth Beyaz Saray konserinde donup kaldığını görünce dalga geçti
Konserde donup kalan Biden, Cumhuriyetçilerin dalga konusu oldu

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Son Dakika Politika Konserde donup kalan Biden, Cumhuriyetçilerin dalga konusu oldu - Son Dakika

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