Dava öncesi dikkat çeken görüşme! Ayşe Ateş ve Özgür Özel 2'nci kez bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Dava öncesi dikkat çeken görüşme! Ayşe Ateş ve Özgür Özel 2'nci kez bir araya geldi

Uğradığı bir suikast sonucu katledilen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde 2'nci kez bir araya geldi.

24.06.2024 14:31
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ayşe Ateş arasındaki görüşme başladı. Görüşmede ana gündem maddesi ise 1 Temmuz'da ilk duruşması görülecek olan Sinan Ateş davası olacak.

Silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde ikinci kez bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ayşe Ateş arasındaki görüşme başladı.

İLK DURUŞMA 1 TEMMUZ'DA

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sanıklar 1 Temmuz'da hakim karşısında olacak.

Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dava öncesi dikkat çeken görüşme! Ayşe Ateş ve Özgür Özel 2'nci kez bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dava öncesi dikkat çeken görüşme! Ayşe Ateş ve Özgür Özel 2'nci kez bir araya geldi - Son Dakika
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