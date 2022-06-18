Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi - Son Dakika
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Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi

18.06.2022 22:56
Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ziyaret için geldiği Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "Başbakanlık yaptınız Siz neden aday olmuyorsunuz" sorusuna, "Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ziyaret için geldiği Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "Başbakanlık yaptınız Siz neden aday olmuyorsunuz" sorusuna, "Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'deki programı kapsamında Kadirli ilçesinde de bir dizi ziyarette bulundu. İlçede esnaf ziyareti gerçekleştiren Davutoğlu ziyaret ettiği çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaşın, Cumhurbaşkanlığı seçimi için "Başbakanlık yaptınız. Siz neden aday olmuyorsunuz" sorusu üzerine Davutoğlu, "Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Yani iddiamız bu. Ama şimdi şu anda da adayız. Hepimiz parti olarak, hepimiz iktidara adayız ondan kaçınmıyorum. Adayımda ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Başbakanlık, Osmaniye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi - Son Dakika
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