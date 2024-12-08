Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii'nde bugün namaz kılınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii'nde bugün namaz kılınıyor

Geniş Video İzle

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Emevi Camii'nde namaz kılacağız dedim diye bana yıllarca hakaret etmişlerdi. Emevi Camii'nde bugün namaz kılınıyor. Bir gün biz de gider kılarız Allah'ın izniyle." dedi.

08.12.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de 27 Kasım Çarşamba gününden itibaren muhalif gruplar, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğinde ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) desteğiyle Esad rejimine karşı başlattığı operasyonda Halep, İdlib, Hama, Tel Rıfat, Humus ve başkent Şam'ı ele geçirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu TV100'de katıldığı bir programda Türkiye'nin sınırında yaşanan son gelişmelere ilişkin konuştu.

"BANA YILLARCA HAKARET ETMİŞLERDİ, EMEVİ CAMİİ'NDE BUGÜN NAMAZ KILINIYOR"

Davutoğlu, "Emevi Camii'nde namaz kılacağız dedim diye bana yıllarca hakaret etmişlerdi. Emevi Camii'nde bugün namaz kılınıyor. Bir gün biz de gider kılarız Allah'ın izniyle." dedi.

"HÜKÜMET TÜRKİYE'DE ÇALIŞMIŞ HERKESİ ŞAM'A GÖNDERSİN'

Konuşmasının devamında hükümete tavsiyede bulunan Davutoğlu, "Hükümet Türkiye'de çalışmış herkesi Şam'a göndersin. Ellerindeki birikimle birlikte bir geçiş hükümeti kurulsun. Derhal Haseke'deki Kürt'ü, Lazkiye'deki Arap Alevisi'ni, Halep'teki Türkmen'i, Şam'daki Sünni'yi, Arap'ı, Ermeni'yi, Süryani'yi, Hristiyan'ı bir araya getirin. Bir ulusal uzlaşı çalışması tabii Şam'da yapılmalı ama Türkiye elindeki o envanterle, şimdiye kadar dezavantaj olan şey şimdi avantaj. Türkiye'de şu kadar mülteci var deniyordu şimdi onların en kalitelileri Türkiye müzahir unsurları olarak göndermek lazım." diye konuştu.

NE DEMİŞTİ?

Davutoğlu, 5 Eylül 2012'de muhalefetin Suriye politikalarına yönelik eleştirilerine cevap verirken, "İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın. İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız. Bilali Habeşi'nin, İbn-i Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi'nde, Hicaz Demiryolu İstasyonu'nda kardeşliğimiz için özgürce dua edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii\'nde bugün namaz kılınıyor

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Göçmenler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii'nde bugün namaz kılınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun Sayın ERDOĞAN ve BAHÇELİ büyük mücadele verdiler . 21 11 Yanıtla
  • okan:
    Sende kendini adamdan sayıyon ya 27 0 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    bu güne kadar kılınmıyormuydu? Başka bir din mi gelmişti oraya? Kafaya bak? 26 1 Yanıtla
  • V. A.:
    Bugun de aynısın, tam bi ovv cocugusun 26 1 Yanıtla
  • YoH null:
    zaman kaybı sın 13 0 Yanıtla
  • Ibrahım Odabas:
    Bürütüs aklın başına gelmiş ama artık siyasi çöpsün 12 0 Yanıtla
  • sezai duran:
    Boş teneke kendi sesini anca kendi duyar birilerine yalakalık yapıyor ama yemezler geçti borun pazarı sür eşeğini Niğde'de 9 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Atın ölümü arpadan olsun.. 7 1 Yanıtla
  • Yasar Akyuz:
    Senin gayretinle gelmedi galiba 4 1 Yanıtla
  • Emrah Aytekin:
    Babayın oğlu sanki namaz kılanlar 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Suriye’de devrik başbakan, Esad’la son görüşmesini anlattı Suriye'de devrik başbakan, Esad'la son görüşmesini anlattı
15:44 Şam’daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası’nı yağmaladılar Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar
14:35 Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
13:04 Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
12:20 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor 600 bin kişinin geliri artacak 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor! 600 bin kişinin geliri artacak
11:50 6 yaşındaki Şirin’i istismar edip öldürmüştü İddianamedeki detaylar kan dondurdu 6 yaşındaki Şirin'i istismar edip öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 17:15:31. #1.11#
SON DAKİKA: Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii'nde bugün namaz kılınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.