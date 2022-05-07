Davutoğlu cephesi, Bakan Soylu-Ümit Özdağ tartışmasında tarafını seçti - Son Dakika
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Davutoğlu cephesi, Bakan Soylu-Ümit Özdağ tartışmasında tarafını seçti

07.05.2022 07:57

Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik sert ifadeleri kullanıldı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi resmi Twitter hesabından Ümit Özdağ'ın söylemlerini "Irkçılık diye bir siyaset olmaz" başlığıyla hedef alan bir video paylaştı.

Yayınlanan videoda şu ifadeler kullanıldı:

"Çıkıp toplumda bütün yabancıları düşmanlaştıran bunun üzerinden bir siyaset kurgulayan bir akıl var. Tehlikeli olan şey bu. Bunun siyaseti olmaz. Toplumda böyle bir hassasiyet var diye bu kurgulanıp yeni bir siyasi partinin kaldıracı haline getirilemez. Memlekete öğrenci olarak gelmiş insan saldırıya uğruyor. Bu anormal geliyor bana.

"BUNUN RİSLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Ben buna karşıyım ve bunun çok riskli olduğunu düşünüyorum. Mahsunların, mağdurların dahil edilerek bir yabancı düşmanlığı üzerinden bir siyasi partiyi yürütmek '11'de İçişleri Bakanlığı önüne erkeksen gel' demek nasıl bir laf ya? Bu ülke bu üsluptan ne kazanacak?"

NE OLMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacı ve mülteci sorunu konusunda karşı karşıya gelmişti. İçişleri Bakanı Soylu Özdağ'ın kamuoyuna sunduğu verileri yalanlamış, Ümit Özdağ'a "Soros çocuğu" demişti. Bugün ise Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığına giderek Süleyman Soylu'nun karşısına çıkmasını istemiş ancak polis engellemesiyle karşılaşmıştı.

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