Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm - Son Dakika
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Politika

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm

İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sonrası gözlerin çevrildiği Gelecek Partisi cephesinden sürpriz bir çıkış daha geldi. Genel Başkan Davutoğlu, davet gelmesi durumunda kendisinin de Erdoğan'la görüşebileceğini belirterek "Sayın Erdoğan benim siyasi hayatımda da daha öncesinde de hukukum olan bir insan" ifadelerine yer verdi.

12.07.2024 14:15
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Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Bu görüşme sonrası bir dönem AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da yapan Temurci'nin yuvaya geri döneceği iddiaları ortaya atılmıştı. Tartışmalar devam ederken sürpriz bir çıkış da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu, bir dönem çok sert eleştiriler yönelttiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebileceklerini ifade etti.

YEŞİL IŞIK YAKTI: GÖRÜŞÜRÜM

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir davet gelmesi durumunda görüşebileceğini ifade etti. Davutoğlu açıklamasında Sayın Erdoğan benim siyasi hayatımda da daha öncesinde de hukukum olan bir insan. Şu anda ayrı düşmemiz şahsi bir ayrı düşme değil. Ben onunla herhangi bir şahsi ihtilaf içinde olduğumu düşünmüyorum. Hatta onun şahsını da ilgilendiren bazı tehlikeler karşısında onu savunmaya çalıştığımı da düşünüyorum. Şu anda Erdoğan'ı bekleyen çok ciddi şahsi tehlikeler var. Türkiye demokratikleşmezse Türkiye'de birtakım hukuk kuralları işler hale gelmezse Erdoğan dahil herkes bir rövanşizm tehlikesi karşısındadır. Ben Türkiye'nin demokratikleşmesinin, Türkiye'de meşru hukuk düzeni kurulmasının en fazla da sayın Erdoğan'ı koruyacağı kanaatindeyim" ifadelerine yer verdi.

"ERDOĞAN'IN İTİBARI TÜRKİYE'NİN İTİBARIDIR"

Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme ihtimalini de yorumlayan Davutoğlu, "Sayın Erdoğan'ın bütün o aradaki problemli dönemi atlatıp hemen eski aile dostluklarına döneceği düşüncesi yanlış bir yaklaşım. Şimdi baktığınızda Sayın Erdoğan'a bu anlamda, ben ülkemin Cumhurbaşkanı olarak itibarına bakarım. Sayın Erdoğan'ın itibarı Türkiye'nin itibarıdır, hepimizin itibarıdır" şeklinde konuştu.

SELİM TEMURCİ-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Ahmet Davutoğlu, "Son günlerde partinizin İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve AK Parti'ye geçeceği konusundaki iddialarla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Partimizle ve arkadaşlarımızla ilgili bir yıldır ciddi bir algı operasyonu yürütülüyor. Bunun sebepleri üzerinde durmak lazım. En önemli sebebi partimizin iktidarın dokularını iyi tanımış olması ve gerçek bir alternatif üretme potansiyeli. Kurulduğumuz andan itibaren her tür baskıyla engellenmeye çalışıldık. Bu engelleme çabaları başarısız kalınca ve partimiz 10 değerli milletvekili arkadaşımızla TBMM'de temsil edilme hakkı kazanınca bu kez başka yöntemler devreye sokuldu. 28 Mayıs seçimleri sonrasında partimizden kopmalar olacağı şeklinde söylentiler belli periyotlarla düzenli bir şekilde devreye sokuldu. Bu hem partimize hem de bu arkadaşlarımıza dönük tam bir itibar suikastıdır.

"ÇIKAN HABERLER DİRENCİMİZİ DAHA DA ARTIRDI"

Sinsice yürütülen bu algı operasyonlarına rağmen 28 Mayıs sonrası iki önemli adımı attık. Saadet Partisiyle kurduğumuz TBMM grubu partimizin milletvekillerinin kamuoyunu etkileme gücünü artırırken, 14 Ocak'ta gerçekleştirdiğimiz İkinci Büyük Kongre partimizin siyasi hayattaki gücünü ve kalıcılığını perçinledi. Yerel seçimlerde iktidar partisinin güç kaybetmesi bu tür algın operasyonlarının tekrar üretilmesine yol açtı. Yalancı çoban hikayesi gibi tekrar tekrar üretilen haberler partimizin iç bünyesini zayıflatmadığı gibi direncimizi daha da artırdı.

"SELİM BEY AĞIR BEDELLER ÖDEMİŞ BİRİSİ"

Selim Bey herhangi bir parti üyesi değil. Benimle birlikte 12 Eylül 2019'da AK Parti'den ihraç edilen altı arkadaşımızdan birisi. Son 5 yıl içinde de Pelikan çetesinin saldırısı ve mahkeme süreçleri de dahil ağır bedeller ödemiş birisi. AK Parti'den ihraç edildiğimizden bu yana hangi konuda bir iyileşme oldu ki bugün faklı bir tavır alınsın?

"HİÇBİR ARKADAŞIMIZ BU OYUNLARIN PİYONU OLMAZ"

Bazı çevreler önce parlamentodaki grubumuzu dağıtmak sonra da iktidarın yanlış politikaları karşısında yapıcı ve kararlı bir muhalefet ile gerçek bir alternatif oluşturma potansiyeli taşıyan partimizi yıpratmak istiyorlar. Çetin mücadeleler içinden geçerek bütün vatan sathına yayılmış on binlerce Gelecek Partisi teşkilat mensubunu temsilen TBMM'ye gelen hiçbir arkadaşımız bu teşkilat mensuplarının haklarını bir kenara iterek bu oyunların piyonu olmaz.

"HERKESLE GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Selim Bey sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme konusunda bana bilgi vermiştir. Önceki 'Sayın Erdoğan ile görüşür müsünüz?' şeklindeki soruya verdiğim cevap bunun için de geçerlidir. Ülkemizin ağır bir krizden geçtiği bir dönemde geçmişte yaşadıklarımız ne olursa olsun herkesle görüşürüz."

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Son Dakika Politika Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ali Durmaz: her zaman söylerim ve hep haklı çıktım. sağ zihniyete asla güvenilmez 15 7 Yanıtla
    ALİÇO null: sol a da ülke teslim edilmez 15 6 Çengelköylü: HANİ BİR SÖZ VARDIR ( TİLKİ YUVASINDAN AYRILSADA KENDİNİ ÖZGÜR HİSSETSEDE SONUÇ EN SON GİDECEĞİ YER KÜRKÇÜ DÜKKANIDIR 10 0
  • Ender seker: Meral gibi sende göreve hazırsın yani 20 0 Yanıtla
  • Mustafa gültekin: Şaşırmadım! 13 0 Yanıtla
  • Harun Çelik: Meral ,sinan, Ahmet Mehmet işte 10 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Vay be. Şimdi akıllarına ne geldiki.hinlikmi pişmanlıkmı.eh yinede bir gelişme. 2 2 Yanıtla
  • Oooo: Söylemleri farklı Aslında aynılar 2 0 Yanıtla
  • mustafa parlak: Tabi tâbi... yeriz yeriz 0 0 Yanıtla
  • Ahmet burak: ne sag ne sol bu ulkenin iki tarafida iki ucu dıskili deynek gibi 0 0 Yanıtla

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